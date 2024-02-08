Модернизация производства может лишить бизнес господдержки

Профиль общих проблем российского бизнеса изменился. Год назад предпринимателей больше всего волновал спад спроса — теперь он ушел на третье место. На первое вышел дефицит кадров. На второй позиции — рост издержек. Об этом заявили участники круглого стола на котором обсуждались итоги опроса предпринимателей о состоянии бизнеса и экономики в России. Его проводят аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей и Институт экономики роста им. Столыпина (ИЭР).

— Вопросы о востребованности мер господдержки стоит скорректировать с учетом новых вызовов перед экономикой, — считает бизнес-омбудсмен Владимирской области Алла Матюшкина. — Раз настолько остро стоит вопрос кадрового дефицита, то нужно учитывать, что льготное кредитование, например, во многих случаях увязано с поддержкой существующих рабочих мест и обязательствами предпринимателей создавать новые рабочие места. Но таким образом совершенно не стимулируется роботизация, повышение производительности труда на малых предприятиях.

По итогам 2023 года предприниматели оценивали положение в экономике и своем бизнесе лучше, чем прежде. Повысилась адаптация к санкциям. Оценка действий правительства также стала более высокой, хотя доля скептиков остается существенной.

Уполномоченный в Республике Марий Эл Сергей Степанов добавил, что если предприятие на кредитные деньги покупает более совершенный станок, то количество работников у него должно сокращаться.

— Получается нонсенс: заемщиков словно вынуждают «консервировать» свое технологическое состояние, — заявил он.

Директор Института экономики роста Антон Свириденко пояснил, что федеральное правительство уже задумалось о том, чтобы сегментировать программы поддержки в отраслевом разрезе, с учетом обстоятельств, когда технологическое обновление приводит к сокращению численности работников.

В декабрьском выпуске «Мониторинга состояния бизнеса в России» приняли участие руководители и владельцы 5751 компаний из 85 субъектов Российской Федерации. 72,6% респондентов относятся к микробизнесу, 21,1% — к малому, 4% — к среднему, 2,2% — к крупному.

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