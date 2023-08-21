Трехлетний мальчик погиб под колёсами автомобиля в Новосибирске (видео 18+)

Трагедия произошла во дворе дома на улице Тюленина. Трехлетний ребенок неожиданно выскочил по колеса автомобиля. Об этом сообщает АСТ-54. В группе ВКонтакте появилось шокирующее видео, которое впечатлительным людям лучше не смотреть. На кадрах малыш несется на дорогу и в одну секунду оказывается под машиной. Рядом с ним кто-то из взрослых, но он не успевает остановить мальчика.

— Водитель ехал медленно, ребёнок выскочил из-за капота припаркованной машины, — отмечают очевидцы.

По их словам, ребёнок гулял под присмотром 12-летней сестры и ей не однократного делали замечания о том, что мальчик бегает, пока она сидит на лавочке. Стоит подчеркнуть, что по словам водителя, ребенка он не заметил.

В семьи мальчика трое детей, младшему ребёнку исполнился только год.

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