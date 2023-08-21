Концессионная школа в Новосибирске подорожала до 3,6 млрд рублей

Постановлением губернатора Новосибирской области Андрей Травникова изменены условия концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) на улице Виктора Шевелева в Кировском районе Новосибирска.

Соглашение заключено 16 декабря 2021 года.

По соглашению сторон изменяются денежные обязательства концедента — области — при строительстве школы:

базовый размер капитального гранта составляет 562,9 млн рублей (в соглашении 2021 года — 486,9 млн),

составляет 562,9 млн рублей (в соглашении 2021 года — 486,9 млн), базовый размер инвестиционного платежа — 1,35 млрд рублей (775 млн),

— 1,35 млрд рублей (775 млн), размер возмещения затрат на уплату процентов — 1,07 млрд рублей (692,9 млн),

— 1,07 млрд рублей (692,9 млн), предельный размер операционного платежа на дату заключения соглашения — 477 млн рублей (464 млн),

на дату заключения соглашения — 477 млн рублей (464 млн), базовый размер возмещения затрат на уплату налога, предоставляемого в целях возмещения затрат на уплату налога на прибыль организаций, подлежащего уплате концессионером в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной соглашением, — 190,8 млн рублей (94,9 млн).

То есть в ценах 2023 года совокупные обязательства области на школу по улице Шевелева составляют 3,6 млрд рублей, в 2021 году — 2,5 млрд.

По первоначальному соглашению строительство школ первой очереди должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования). Рассчитываться за школы область должна была до 2036 года и заплатить 14,67 млрд рублей, из них 5,9 млрд — безвозмездно из федерального бюджета, 8,7 млрд — из областного. Средняя нагрузка на областной бюджет в эксплуатационной фазе — 627 млн рублей в год.

Срыв графиков строительства стал предметом жесткой критики в региональном парламенте в конце прошлого года.

Напомним, строительство школ по концессии — глобальный федеральный проект ГК «Просвещение» и ВЭБ.РФ. В рамках первой очереди в Новосибирске планируется построить шесть школ: на улицах Выборной, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах.

Ранее редакция, со ссылкой на областной Минстрой, сообщала, что сроки ввода концессионных школ в Новосибирской области перенесены на 2024 год. Позже в областном Минобре эту информацию опровергли.