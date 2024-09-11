Талантливые кадры из Новосибирска переманивают на Дальний Восток

Пост бизнес-омбудсмена в Приморье с 10 сентября получила Наталия Кошелева. Краевой парламент Приморья принял это решение еще в июле. По результатам тайного голосования Кошелеву поддержали 31 законодатель, 3 — проголосовали против, сообщала пресс-служба парламента.

На посту бизнес-омбудсмена Наталия Кошелева заменила Марину Шемилину, полномочия которой истекли 9 сентября.

До 10 сентября Кошелева работала вице-президентом Ассоциации малоформатной торговли, исполнительным директором и руководителем двух комитетов (по торговле и подакцизным товарам и по развитию женского предпринимательства) Новосибирского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ». Она является автором программы «Магазин у дома».

Весной 2024 года Наталия Кошелева участвовала в конкурсе на пост бизнес-омбудсмена Новосибирской области. Однако, на мартовской сессии 59 депутатов проголосовали за ее конкурента Николая Мамулата, 6 — за Наталию Кошелеву.

Напомним, в марте 2024 года в Приморье уехала вице-председатель Новосибирского реготделения «ОПОРА РОССИИ» Евгения Чавкина. Она была назначена на должность заместителя министра экономического развития Приморского края. На новом месте Чавкина отвечает за развитие малого и среднего предпринимательства в Приморье.

В 2021 году в Новосибирске запустила первый производственный проект по кооперации крупных предприятий региона с предприятиями малого бизнеса «Развитие». Следует отметить, что в минувшем году он был включен в перечень лучших практик. Проект был рекомендован Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) при участии федеральных органов исполнительной власти и комиссий Госсовета России к массовому тиражированию во всех регионах нашей страны.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская «ОПОРА РОССИИ» и мэрия Новосибирска выходят на новый уровень взаимодействия.