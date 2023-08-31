Сдан крупный долгострой в Ленинском районе Новосибирска

В Новосибирске ввели в эксплуатацию один из крупнейших долгостроев Ленинского района на улицы Волховская. Квартиры получат 293 семьи. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Для завершения строительства дома по ул. Волховской были направлены средства от реализации двух масштабных инвестиционных проектов — 104 млн рублей, а также предоставлены субсидии на благоустройство прилегающей территории и техприсоединение к инженерным сетям — порядка 35 млн рублей, — отметил Дмитрий Богомолов, заместитель министра строительства Новосибирской области.

Долгострой на улицы Волховская, 37 начали строить в 2014 году. Спустя почти десять лет дом удалось ввести в эксплуатацию.

Напомним, что в Новосибирске ранее был введен в эксплуатацию один из старейших «долгостроев» на ул. Галущака, 15. дом начал строиться в 2011 году. В правах восстановлены 353 дольщика.

Ранее редакция сообщала о том, что на улице Связистов в Новосибирске сносят долгострой.