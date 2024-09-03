Водитель сбил насмерть пешехода на трассе в Новосибирской области

В Краснозерском районе Новосибирской области вечером 2 сентября на дороге «Новосибирск — Кочки — Павлодар» сбили пешехода.

45-летний водитель Land Rover ехавший в направлении Карасука на 319-м километре трассы не заметил человека. Мужчина был без светоотражающих элементов на одежде и предположительно, пьяный.

– От полученных травм 59-летний пешеход скончался на месте, – говорится в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.

Все обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Напомним, что за первое полугодие 2024 года на территории Новосибирской области произошло 932 ДТП.

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