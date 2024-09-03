Глава СК Бастрыкин заинтересовался нападением супругов-мигрантов на жительницу Новосибирска

Следователи СК начали проверку после конфликта между семьей мигрантов и местными жительницами в Плющихинском жилмассиве Новосибирска. Потасовка произошла вечером 1 сентября возле дома №62 на улице Высоцкого. Причиной конфликта стало замечание ребенку иностранцев, который ломал двери в подъезде жилого дома. На крик мальчика примчалась его мать, а следом и отец.

— Они начали кидаться на женщину, которая сделала их сыну замечание, оскорбляли ее и угрожали расправой. Иностранец сказал, мол русские дети и женщины очень часто пропадают, как бы с ними такого не случилось, — рассказала Infopro54 одна из жительниц Плющихинского жилмассива, ставшая свидетельницей разборок.

По словам собеседницы, мужчина выкрикивал оскорбления в адрес русских женщин, называя их свиньями и алкашками. При этом он предлагал своей жене побить русскую оппонентку.

Конфликт попал на видео. Жители высотки написали заявление на иностранца в полицию. Тот, в свою очередь, подал встречное заявление.

— В полицию поступили встречные заявления обеих сторон. По факту произошедшего проводится проверка, — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидентом заинтересовался глава Центрального аппарата СК Александр Бастрыкин.

— По данному факту организована процессуальная проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Хулиганство» и «Организация незаконной миграции». Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области доложить об установленных в ходе проверки обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске СК проводит проверку по сообщению местной жительницы об избиении ее сына подростками-мигрантами. По словам женщины, во время избиения юные иностранцы угрожали ее ребенку физической расправой и оскорбляли по национальному признаку. Инцидент взял на контроль Глава СК РФ Бастрыкин.