Водителей будут наказывать за езду в состоянии лекарственного опьянения

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающих наказание для водителей за приём некоторых лекарств были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации юристов России (АЮР).

На сегодняшний день, согласно действующим нормам, привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию, нельзя, отметил председатель правления АЮР Владимир Груздев, который входит в правительственную комиссию. Однако управление транспортным средством в таком состоянии опасно не только для самого водителя, но и для других участников дорожного движения.

Специалисты считают, что перечень запрещённых к приёму водителями лекарств, которые не относятся к категории наркотических или психотропных, однако способных в негативном ключе повлиять на концентрацию внимания, скорость реакции, координацию, будет включать около десяти препаратов. Так, это могут быть анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие. По словам врачей, та же валериана при избыточном её потреблении может привести к полной невозможности управления автомобилем.

Порядок медицинского освидетельствования дополнят разделом, регламентирующим проведение данной процедуры с целью установления факта употребления лекарств, ухудшающих реакции человека, добавил Владимир Груздев.

Список лекарственных препаратов утвердит постановление правительства РФ.

Ранее редакция сообщала, что ГИБДД с апреля ограничило перемещение на автомобиле к водным объектам.