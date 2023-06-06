Минобороны предложило вместо повесток использовать СМС-рассылку

Минобороны России предлагает внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет об оповещении мобилизованных путем СМС-рассылки.
Согласно документу, уведомление о направлении повестки военным комиссариатом будет размещаться в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуг» <…>, в личном кабинете налогоплательщика, а также будет направляться СМС-сообщение на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи, указанный на портале «Госуслуг».
Отмечается, что нововведение призвано уменьшить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации и значительно повысить его качество.
Напомним, что в настоящее время для оповещения граждан о сроках начала исполнения ими обязанностей по мобилизации военные комиссариаты выписывают повестки, которые вручают лично либо оставляют в почтовых ящиках призывников.
Ранее редакция сообщала, что Минобороны предложило ставить граждан на воинский учет без личной явки в военкомат.
Фото: freepik.com — freepik
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