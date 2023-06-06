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«Новосибирские блогеры работают за еду либо за бартер»: новосибирцы-инфлюенсеры предпочитают платить налоги

  • 06/06/2023, 09:53
Автор:
Налогообложение блогеров
Законодатели планируют проработать вопрос с налогообложением блогеров и инфлюенсеров.

На этой неделе стало известно, что комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предложил правительству РФ проработать вопрос о введении налогообложения для физических лиц и организаций за деятельность в интернете. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на проект постановления СФ «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста». Глава комитета Анатолий Артамонов пояснил изданию, что речь идет в том числе о блогерской деятельности.

блогер

Ксения Каманова: На первое место в оценке эффективности блогеров выходит качество подписчиков и контента

Ксения Каманова, блогер-журналист, член Союза журналистов России, главный редактор глянцевого журнала Fashion Collection, создатель Fashion-группировки новосибирских блогеров, пояснила Infopro54, что в Новосибирске нет таких крупных блогеров, как в Москве: Тимати, Собчак, Ивлеева и т.д., у которых бы были серьезные контракты, запуски-онлайн.

— У нас у блогера часто может быть свой бизнес: магазин, салон красоты, бизнес у мужа или семейный бизнес, то есть блогерство идет больше как хобби и используется для рекламы собственных товаров и услуг. Лично у меня есть ИП, которое ведет деятельность ― и по своей работе, связанной с коммерческой деятельностью, я плачу налоги. У большинства наших блогеров, как правило, также есть ИП, часть работают как самозанятые и тоже платят налоги. У нас все прозрачно, — комментирует собеседница Inforpo54. — Кроме того, что рекламируют блогеры в Новосибирске: суши/ролы, ногти, депиляцию, розыгрыши билетов и т.д, то есть они работают либо за еду, либо за бартер. Я не знаю, как можно прописать на законодательном уровне бартер или обмен услугами.  Если смотреть на блогеров с небольшой аудиторией от 20 тысяч, например, то стоимость публикации у них достигает пары тысяч рублей. Это не миллионные обороты. Большие деньги блогер делает на коллаборациях с крупными популярными брендами или если он является амбассадором крупного бренда, у которого есть бюджеты. В этом случае речь может идти о серьезных деньгах, что могут заинтересовать налоговую. У нас в Новосибирске таких примеров практически нет.

Регина Бакшун, руководитель корпоративной и налоговой практик АБ «Гребнева и партнеры»

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Руководитель корпоративной и налоговой практик АБ «Гребнева и партнеры» Регина Бакшун считает, что налоговое законодательство России сегодня дает возможность в большинстве видов деятельности соблюдать законодательство и уплачивать предусмотренные законом налоги. По ее словам, у нас есть проблемы и пробелы в налоговом законодательстве ― и это не блогеры.

— Для блогеров также есть все необходимые инструменты налогообложения. Они могут работать как самозанятые, как индивидуальные предприниматели, открыть ООО — у них нет уникальности в качестве налогоплательщиков. Вводить для них дополнительные законы либо поправки в Налоговый кодекс РФ не имеет никакого смысла, — говорит эксперт. — Чем сильнее мы будем регулировать каждый вид деятельности отдельно и чем больше будем вводить законов, тем больше создадим себе проблем. Не нужно никаких дополнительных законов: у блогеров сегодня есть все для того, чтобы платить установленные законом налоги.

Единственное, что по оценке собеседника редакции стоит дать блогерам, — это просвещение.

— Им нужно рассказать, как они могут работать, соблюдая действующее налоговое законодательство, — полагает Регина Бакшун. — На мой взгляд, возможно, законодателям стоит проработать вопрос регулировки и стандартов того, что такое блогерство, что такое просветительская деятельность. Сейчас много говорится о том, чтобы сделать деятельность по обучению в интернете лицензируемой, чтобы у нас не каждый второй мог чему-то обучать людей, а разрешить доступ на этот сегмент рынка сертифицированным специалистам. Вот эта тема, на мой взгляд, гораздо более актуальна.

Напомним, с марта по май правоохранительные органы Москвы обвинили сразу нескольких блогеров-миллионников в уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов рублей. По данным издания «Комсомольская правда», в ФНС создан специальный блогерский отдел, который проверит легальность заработков свыше 50 млн в год. Как пишет издание, в списке около 300 фамилий.

Ранее редакция приводила мнение депутата Госдумы о том, что «пора узаконить «интернет-мыслителей»

Фото базовое: pixabay — viarami,   фото экспертов предоставлены Ксенией Камановой и Региной Бакшун.

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Налогообложение блогеров


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