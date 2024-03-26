Водители нашли мертвого мужчину на дороге в Новосибирске

Тело молодого человека обнаружили на перекрёстке улиц Кирова и Алтайской в Новосибирске.
– Лежит на пешеходном переходе, а на асфальте виднеется кровавый след, – говорится в сообщении АСТ-54 в Вконтакте.
В МВД по Новосибирской области рассказали о том, что знают о произошедшем.
– Сейчас уточняем информацию, – рассказали в ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что женщина погибла под колесами иномарки на пешеходном переходе в Новосибирске.
Источник фото: Телеграм-канал «АСТ-54».
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru