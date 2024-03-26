Водители нашли мертвого мужчину на дороге в Новосибирске

Тело молодого человека обнаружили на перекрёстке улиц Кирова и Алтайской в Новосибирске.

– Лежит на пешеходном переходе, а на асфальте виднеется кровавый след, – говорится в сообщении АСТ-54 в Вконтакте.

В МВД по Новосибирской области рассказали о том, что знают о произошедшем.

– Сейчас уточняем информацию, – рассказали в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что женщина погибла под колесами иномарки на пешеходном переходе в Новосибирске.