Никита Кологривый лишился роли Жириновского после пьяного дебоша в Новосибирске

Звезда сериала «Слово пацана» лишился роли лидера ЛДПР Владимира Жириновского после пьяного дебоша в баре Новосибирска. Такое решение принял режиссер картины Станислав Иванов. Съемки фильма должны были начаться в этом году, однако, главная роль остается вакантной.
— Из-за поведения Кологривого, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг, — рассказал Regions Андрей Ковалев, владелец усадьбы Гребнево, где должен был сниматься фильм.
По мнению собеседника, на актера резко свалилась слава, с которой справиться он пока не может.
— И теперь у Кологривого два пути: либо преодолеть все трудности и исправиться, или скатиться на дно по наклонной дорожке, — добавил Ковалев.
Напомним, очередной скандал с участием Кологривого произошел в одном из баров Новосибирска: Никита укусил за ногу официантку и ударил нескольких мужчин. После этого на актера завели административное дело за мелкое хулиганство — суд отправил его за решетку на 7 дней.
Фото со страницы Никиты Кологривого в «ВКонтакте»
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