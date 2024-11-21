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Водителя, обвиняемого в смерти ребенка на Петухова, заключили под стражу в Новосибирске

  • 21/11/2024, 18:00
Автор: Артем Рязанов
Водителя, виновного в смерти ребенка на Петухова, заключили под стражу в Новосибирске
На суде выяснилось, что мужчина часто садился за руль пьяным

Водителю, который обвиняется в смерти двухлетнего ребенка на Петухова, избрали меру пресечения.

— Постановлением Кировского районного суда Новосибирска мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Обвиняемый просил для себя иную меру пресечения. Уверяя суд, что не собирается бежать.

На суде выяснилось, что мужчина часто садился за руль пьяным.

Напомним, что днём 19 ноября во дворе дома № 74 по улице Петухова произошло ДТП, в результате которого погиб двухлетний малыш. 63-летний пенсионер, управляя кроссовером Subaru Forester, двигался задним ходом и наехал на беременную женщину с ребёнком.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребёнок получил серьёзные травмы, от которых скончался на месте. Его мать была госпитализирована. Полицейские выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

После трагедии неравнодушные новосибирцы организовали стихийный мемориал на месте, где оборвалась жизнь малыша. Люди приносили мягкие игрушки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Кировском районе Новосибирска троллейбус насмерть сбил 25-летнюю беременную женщину. Транспортное средство переехало маму с ребёнком, когда они переходили дорогу по «зебре» по пути в детский сад.

Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : смерть ребенок Петухова ДТП


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