Проект развязки на Матвеевке не прошел госэкспертизу

Проектно-сметная документация по развязке на Матвеевке не прошла экспертизу и отправлена на корректировку. Об этом во время обсуждения проекта регионального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Миллер.

— По вопросу Матвеевской развязки ждем корректировки ПСД. Мэрия сейчас занимается этим вопросом. После устранения всех замечаний будем рассматривать возможность финансирования этого объекта, — уточнил он.

О строительстве двухуровневой развязки в районе Матвеевки впервые объявили в 2015 году. Она должна улучшить дорожную обстановку в районе железнодорожной станции Матвеевка. В дальнейшей перспективе ее планировали соединить со строящимся сейчас Восточным обходом.

В мае 2023 года бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщал о завершении разработки проектно-сметной документации на строительство объекта. На тот момент стоимость объекта оценивалась в 10,68 млрд рублей. Начать ее строительство город рассчитывал в 2024 году. Развязка была включена в проект «Академгородок 2.0».

В августе 2023 года под строительство развязки было зарезервировано 16 га в районе Матвеевки на пересечении Старого шоссе с улицей Одоевского.

Ранее редакция сообщала, что до 2028 года Восточный объезд в Новосибирске получит более 20 млрд рублей. Первый этап строительства планируется завершить в 2026 году.