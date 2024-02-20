Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием

Точное время начала мероприятия пресс-служба Кремля не озвучила.
В минувшем году церемония прошла в московском Гостином Дворе. Выступление длилось около двух часов. Оно было 28-м в новейшей истории РФ и 18-м для нынешнего президента.
В соответствии с Конституцией России, президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». В подобных выступлениях глава государства, по уже сложившейся традиции, дает свою оценку положению в стране и обозначает задачи на будущее.
Митинг-концерт после послания Путина Федеральному собранию не планируется, уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее редакция сообщала, что назначена дата выборов президента РФ 2024.
Фото с сайта Кремля
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