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«Военный городок» пополнился тремя объектами культурного наследия

  • 06/11/2021, 10:45
новости Новосибирска
Еще два объекта в реестр не попали.

В Новосибирской области расширен список объектов культурного наследия — три здания в Военном городке №17 в Октябрьском районе г. Новосибирска признаны подлежащими особой охране государства — сохранению их облика и поддержанию в надлежащем техническом состоянии, сообщила пресс-служба правительства региона.

По результатам проведённых работ в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области представлены положительные заключения для признания памятниками культурного наследия зданий Столовой (2 корпуса) 1913 года постройки и Склада-ледника 1913 года постройки, расположенных между памятниками архитектуры регионального значения «Казарма батальонная» (объект № 26) и «Казарма батальонная» (объект № 17). В отношении здания Госпиталя, построенного в 1910-1913 гг., расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Воинская, 1, к. 2, Военный госпиталь 425 Минобороны РФ, к. 105, представлен положительный акт государственной историко-культурной экспертизы, проведенной для включения данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Новости Новосибирска

Военный городок пойдет под комплексное развитие территорий

 Напомним, при содержании и использовании объектов культурного наследия собственник зданий обязан, в том числе, осуществлять расходы на их содержание и поддержание в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, не допускать проведение работ, изменяющих их облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер, соблюдать требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, не использовать объект под склады, объекты производства  и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия режимом.

По двум объектам приняты решения об отказе по их включению в перечень выявленных объектов культурного наследия: здания редакции газеты «Воин Сибири», расположенного напротив памятника «Учебная команда» (объект № 23) и здания штаба 85 дивизии, расположенного по ул. Василия Старощука. Решения приняты в связи с тем, что у перечисленных зданий не установлены признаки объектов культурного наследия, уточняется в сообщении.

Напомним, Военный городок попал в список площадок по комплексному развитию территории (КРТ). В мэрии Новосибирска не скрывают, что на территории может начаться новое жилищное строительство.

Фото с сайта инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области

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Рубрики : Общество Недвижимость История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : история военный городок архитектура


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