Как купить Биткоин «для чайников» и какие перспективы у этой криптовалюты

Однако, далеко не все знают, как и где купить neo криптовалюту, Биткоин, Эфириум и другие виды коинов, из-за чего сталкиваться с многочисленными мошенниками, и теряют свои средства в больших количествах. Сегодня, мы расскажем, как купить Биткоин для чайников, и про все аспекты связанные с данным процессом.

Где купить Биткоин и другую криптовалюту

Сразу же обозначим, что существует множество способов приобретения криптовалют, и в зависимости от вида актива, он может видоизменятся. Мы расскажем про три самых основных способа.

Покупка токенов на криптобирже. Для покупки криптовалют на бирже, достаточно создать аккаунт, и внести деньги на торговый счет. Однако, стоит понимать, что за ввод и вывод средств тут, необходимо уплачивать комиссию, достигающую 5-ти процентов. Покупка криптовалюты с помощью обменника. Сегодня в сети интернет ведут свою деятельность различные обменники, с помощью которых можно переводить Фиат в криптовалюту и обратно. Список надежных площадок, с низкими комиссионными можно найти в сети Интернет. Покупка криптовалюты с рук. Данный способ наиболее не безопасный, и не рекомендуется нами. Хоть цены в данной ниши самые низкие, но мошенники встречаются достаточно часто.

Как правильно хранить криптовалюту после покупки

Если Вы приобретаете криптовалюту на бирже, то Вы можете не выводить её из своего аккаунта. Данный способ позволит менять свой актив без дополнительных комиссионных, и является достаточно удобным. Однако, данный способ далеко не самый безопасный, ведь Ваш аккаунт тут – наименее защищен, и поэтому мы рекомендуем рассмотреть и другие варианты.

Второй способ хранить криптовалюту – браузерные крипто кошельки. Данный способ позволит открыть защищенный аккаунт на одном из сайтов, и получать доступ к нему с помощью персонального компьютера или телефона с помощью сети Интернет.

Самый безопасный способ хранить криптовалюту – аппаратный крипто кошелек. Данный способ предусматривает установку специального программного обеспечения на стационарный компьютер, и использование всех защитных данных для охраны Ваших средств.