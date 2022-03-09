Vogue, GQ, Tatler и другие бренды Condé Nast приостанавливают работу в России

Бренды Vogue Россия, GQ Россия, Tatler, Glamour, AD, CNX, которые принадлежат российской мультимедиа-компании АО Condé Nast, приостанавливают работу, сообщили ТАСС в пресс-службе Condé Nast.

— Condé Nast приостанавливает бизнес-деятельность с российской компанией АО Condé Nast в данный момент. Бренды Vogue Россия, GQ Россия, Tatler, Glamour, AD, CNX приостанавливают свою деятельность. Онлайн-магазин Condé Nast Store выполнит текущие заказы, но приостанавливает оформление новых, — говорится в сообщении.

Когда деятельность брендов будет возобновлена, пока не известно, уточнили в Condé Nast.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.