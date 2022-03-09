Новосибирская область претендует на миллиарды рублей из Фонда национального благосостояния

Новосибирская область готовит заявку в госкорпорацию «Фонд содействия реформированию ЖКХ» на получение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для реализации масштабных коммунальных проектов. На оперативном совещании в правительстве региона министр ЖКХ области Денис Архипов напомнил, что 2 февраля правительство РФ утвердило постановление №87, согласно которому госкорпорация сможет выделять до 80% средств от стоимости проекта под 3% годовых на срок до 25 лет. При этом еще 20% должен вложить участник проекта. Погашение основной суммы долга возможно с 5 года кредитования. При этом участником проекта могут стать как концессионеры, так и унитарные предприятия. Заем можно привлечь на проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в отношении объектов теплоснабжения, ливневой канализации, водоснабжения и водоотведения.

Как отметил Архипов, область планирует включить в заявку 4 проекта общей стоимостью более 13 млрд рублей (Из них 80% или 10,4 млрд область рассчитывает получить из ФНБ. — Ред.).

— На этих объектах сейчас должны внедряться комплексные технологии глубокой очистки сточных вод по таким элементам, как азот и фосфор. Это требует реконструкции всех сооружений биологической очистки, внедрения автоматизированных систем управления технологическими процессами, технологии удаления фосфора, строительства насосной станции подкачки и станции доочистки, — перечисляет министр.

Самым крупным, с точки зрения финансовых вложений, является— предварительная стоимость 8 млрд рублей. Денис Архипов подчеркивает, что объект МУП «Горводоканал» находится в хорошем техническом состоянии, но изменились требования к очистным сооружениям: они включены в реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду как объект первой категории опасности.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что модернизация очистных сооружений Новосибирска — тема очень актуальная. Представители МУП «Горводоканал» в 2021 году уже поднимали вопрос о необходимости ее проведения. Мэр также напомнил, что сейчас предприятие проводит реконструкцию двух коллекторов за счет собственных средств.

На втором месте по объему капитальных вложений — строительство и реконструкция коллектора Бердск- Академгородок-Новосибирск стоимостью 2,8 млрд рублей. Необходимость реализации проекта, по словам министра, вызвана высокой степенью износа объекта. Напомним, в последние годы аварии на коллекторе возникают достаточно часто, что приводит к затоплению улиц Бердска фекальными стоками. Коллектор отвечает за водоотведение значительной части Советского района и города Бердска.

Третий проект — строительство котельной в Искитиме — 1,2 млрд рублей. Архипов напомнил, что АО НЗИВ в 2023 году выводит из эксплуатации действующий источник теплоснабжения, который обеспечивает теплом два микрорайона Искитима: Южный и Подгорный.

— Общая тепловая нагрузка микрорайонов составляет почти 82 МВт. В случае запуска проекта этот объект генерации станет самым крупным по мощности построенным в коммунальном комплексе региона за весь постсоветский период, — подчеркнул Архипов. — В рамках проекта планируется строительство замещающей газовой котельной мощностью 90 МВт, строительство участка теплосети протяженностью 2 км и диаметром 700 мм.

Четвертый проект — модернизация объектов теплоснабжения в поселке Мошково. Здесь планируется вывести из эксплуатации 6 угольных котельных, построить 5 новых газовых котельных общей мощностью 24 МВт, реконструировать центральный тепловой пункт «Западная», а также построить и реконструировать 15 км теплосетей. Расчетная стоимость проекта — 1,05 млрд рублей

Губернатор распорядился вынести все проекты на рассмотрение правительства области для их утверждения и включения в заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ

Напомним, ранее модернизация объектов ЖКХ в области осуществлялась в рамках постановления правительства РФ № 1451. Средства выделялись безвозвратно: 60% — фонд модернизации, 20% — субъект, не менее 20% — участник проекта. По этому механизму в области в 2017-2020 годах были реализовано 3 масштабных проекта теплоснабжения: в Маслянине, Черепанове и Оби общей стоимостью 1,4 млрд рублей.