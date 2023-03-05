Новосибирские ученые создали уникальный лазер для биомедицины

Специалисты Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) СО РАН создали лазер для многофотонной микроскопии, который может найти применение в биомедицине. Об этом сообщает пресс-служба института. Его созданием ученые занимались с 2020 года.

Особенность многофотонной микроскопии в том, что необходимо применять именно импульсное лазерное излучение, которое возбуждает объект там, где находится точка фокуса. Это отличает многофотонную микроскопию от наблюдений обычным микроскопом и дает возможность заглянуть вглубь биологического объекта, не разрушая его.

Работа ведется в рамках гранта РНФ и Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, предоставленного на разработку волоконного источника фемтосекундных импульсов с несущей длиной волны в области 1,3 мкм для многофотонной микроскопии

— В результате реализации гранта за 2022 год был разработан специализированный лазер накачки с длиной волны излучения 1205 нм и оптической мощностью 2.5 Вт для усиления импульсного излучения волоконного лазера на основе вынужденного комбинированного рассеивания (ВКР), — говорится в сообщении.

В 2023 году ученые планируют исследовать параметры излучения и создать прототип микроскопа для работы с биологическими объектами, а также провести эксперименты.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые ИВТ СО РАН создают лазер для биомедицинской диагностики.