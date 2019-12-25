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Война с кадровым голодом и смена поколений

  • 25/12/2019, 09:52
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Ирина Григорьева, соучредитель «Клуба Директоров», дипломированный менеджер OUBS, управляющий партнер компании «Новое качество»:

Приоритеты корректируются

— Темп развития российской экономики замедляется, и это уже заметно на потреблении товаров, услуг физическими лицами. Вступление с силу правил маркировки товаров повысило расходы ритейла и отпускные цены. Компании стали экономить на «простых расходах», но больше тратить на IT-безопасность и интернет-маркетинг. Политические волнения летом указали малому бизнесу и на туманность дальних стратегических планов, и многие директора, владельцы задумались об инвестициях за рубежом.

Ирина Григорьева, соучредитель «Клуба Директоров», дипломированный менеджер OUBS, управляющий партнер компании «Новое качество»

Ирина Григорьева: в обучении персонала важна системность

Для Новосибирска хорошей новостью стало проведение в 2023 году Молодежного чемпионата мира по хоккею, это несколько подтолкнет местную экономику. Работодатели города продолжают «воевать» с кадровым голодом фактически во всех сферах бизнеса. Это связано не только с демографической ямой, но и с низкой квалификацией кандидатов, низким уровнем навыков у выпускников ВУЗов и колледжей.

Смена поколений

Новые проекты на рынке города были связаны с общепитом, с частным медицинским бизнесом, который все больше и больше теснит государственную медицину.

Моя отрасль — консалтинг в области управления персоналом — переживает времена смены поколений. В компании приходят молодые руководители, HR-директора, которые, как ни странно, обращаются не к новым, а к уже проверенным временем методикам и инструментам работы с сотрудниками. Это происходит по нескольким причинам: «все новое — это хорошо забытое старое», в эпоху экономии расходов важно использовать проверенные технологии управления, чем вкладывать в новые, еще не изученные в сфере HR. За 2019 год компания «Новое качество» реализовала как длительные проекты — три Корпоративных Университета, так и краткосрочные: динамические ассессмент-центры для сотрудников, массовые оценочные технологические проекты, дистанционное обучение.

Наши задачи на 2020 год связаны с еще более интересными проектами: глубокая оценка сотрудников и кандидатов, корпоративное обучение в производственных компаниях. И, конечно, же собственное обучение, оттачивание технологий, инструментов кадрового консалтинга.

Фото из личных архивов

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