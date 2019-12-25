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Наметились признаки оттепели

  • 25/12/2019, 09:47
Белокобыльский
Игорь Белокобыльский, генеральный директор ГК «Стрижи»:

Слон в посудной лавке

— Для экономики РФ 2019 год был скуп на яркие и значимые события, тем не менее произошел ряд микродвижений, несущих заряд сдержанного оптимизма. Первое — Центральный банк начал снижать ключевую ставку. Немного, по миллиметру, но все же это долгожданный шаг для всей экономики России. Будем надеяться, что с доступом к ликвидности у реального сектора все будет веселее. Второе — наметившаяся усталость мировых лидеров от конфронтации России с Украиной также дает сдержанный оптимизм и надежду на то, что война подходит к концу и внешние торговые, внешние экономические и финансовые аспекты будут решаться. В целом же, ничего глобального не произошло, но признаки оттепели наметились.

В ожидании «Парка Юрского периода»

В ожидании «Парка Юрского периода»

Несколько странным считаю появившуюся на днях информацию о том, что ЦБ может ужесточить правила выдачи ипотеки для банков с 1 июля 2020 года. Речь идет о введении дифференцированных надбавок «к коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга по ипотечному кредиту к справедливой стоимости предмета залога». Если эти правила вступят в действие, то кредитные организации будут лишены стимула выдавать ипотечные кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом. Сколько я себя помню в новейшей истории рынка девелопмента, у меня такое ощущение, что регулятору не дает покоя существование рынка недвижимости как такового. И он пытается его угробить своими далеко не всегда профессиональными решениями. Последняя инициатива — из той же оперы. Создается впечатление, что те специалисты Центробанка России, которые отвечают за подготовку решений по рынку недвижимости, не ходили в своей жизни никуда дальше своего офиса. Потому что более нелепое и непрофессиональное решение сложно представить. Хотите угробить рынок — так и скажите: не нужен России рынок недвижимости. Но если вы хотите рынок регулировать — вы хотя бы выйдите на улицу! Прочитайте документы, которые подписывают люди! Правительство и банки Российской Федерации изо всех сил пытаются вернуть доверие розничных покупателей к рынку недвижимости. Они делают микрошаги и макрошажочки, чтобы вернуть доверие и сделать услугу доступной. А все поведение Центробанка — это поведение слона в посудной лавке. Я не устаю это повторять. И еще повторю: не нужен рынок — закройте! Нужен — спуститесь и поймите, как он функционирует. Либо замените тот отдел, у которого не хватает компетенции и мотивации понять реальные экономические процессы на реально существующем крупнейшем розничном рынке.

За всю Российскую Федерацию я ответственно говорить не могу, но в Новосибирске строительный рынок — один из крупнейших розничных рынков. И такие методы регулирования, ничего, кроме стагнации и дезориентации, не повлекут за собой. Нет пока у новосибирского потребителя доверия к ипотеке! Спросите все банки — люди с огромным трудом решаются взять на себя нагрузку даже на этих условиях. Дополнительное резервирование для банков угробит розничный рынок окончательно. Который, к слову, еще до сих пор не отошел от последних издевательств со стороны регулятора. Пусть специалисты регулятора посчитают, как отразится на ВВП Российской Федерации «угробление» рынка недвижимости.

Уверен, что в регионе появились интересные бизнес-проекты, а Новосибирск развивается бурно и стремительно. Но в 2019-м абсолютно все внимание мое и моих коллег было сконцентрировано на том, как проманеврировать в новом законодательстве. Не было ни секунды, чтобы отвлечься от своей увлекательной игры со множеством вводных и неизвестных.

При этом ГК «Стрижи» успели разместиться комфортно в вагоне нового законодательства строительной отрасли. Точнее, разместиться очень уверенно, я не скажу, что это комфортно. За год мы не просто стартовали в новое финансирование, полностью прошли весь цикл проектного финансирования по счетам эскроу: ввели объект, мы эти счета наконец-то раскрыли, отработали технологию. Это даже по меркам Российской Федерации является достижением, это прецедент! ¾ своих объемов мы уже перевели на условия нового законодательства.

Мы собираемся атаковать рынок

У концепта проектного финансирования есть сибирский лидер

У концепта проектного финансирования есть сибирский лидер

Считаю, что ГК «Стрижи» обеспечили себе достаточно уверенное развитие в будущем, потому что у нас есть и технологии, и финансирование, и понимание решений Сбербанка по выделению совершенно недетских лимитов на кредитование нашей отрасли. Мы в этом вагоне. Вот наше главное достижение. Также совместно со Сбербанком продолжается формирование новых продуктов по обеспечению ликвидности, и сейчас мы находимся в завершающей стадии по мезонинному финансированию. Это финансирование Сбербанком проектов по приобретению земли, расселению, подготовке площадок в условиях того, что все наши оборотные средства законсервированы на счетах эскроу.

Что касается остальных достижений, то мы, как всегда, сдали все в срок или досрочно и гордимся теми объектами, которые в этом году завершили.

Опубликовало исследование «ТОП жилых комплексов Новосибирской области»

«ТОП жилых комплексов Новосибирской области»

Очень греет душу то, что национальное объединение застройщиков в своих рейтингах признало «Эволюцию» лучшим жилым комплексом Новосибирской области. Приятно, когда могучий федеральный эксперт твой проект признает лидером. Мы многое сделали, чтобы «Эволюция» стала выдающимся жилым комплексом.

Серьезным достижением ГК «Стрижи» является реинкарнация школы №51.  То, что нам удалось получилось федеральное и областное финансирование и реконструировать старое здание; то, что мы создали для школы уникальную архитектуру, уникальные возможности для формирования сверхсовременного образовательного и культурного аспекта; то, что наш директор школы, умница Ольга Эдуардовна Гудовская сейчас в высоком темпе эти красивые функциональные помещения наполняет смыслом — все это наша гордость! Школа есть. Теперь рядом с этой школой мы завершаем строительство нового, уже третьего в нашу бытность детского садика. Продолжаем развивать инфраструктуру в это непростое время. Живем мы, живет наша компания, живут наши люди, живут проекты. Как говорил один из героев фильма «Белое солнце пустыни»: «Что еще нужно человеку для счастья?».

Все наши планы по запуску и созданию новых проектов удалось выполнить. Планы по выручке — именно сейчас мы находимся в яростной борьбе за их выполнение. Есть уверенность, что все получится. Конечно, год, с точки зрения выручки, был интересным. Январь, февраль, март, апрель — мы росли достаточно бодро по отношению к прошлому году. Май, июнь, июль, август, сентябрь — снижались, октябрь — росли, ноябрь — снижались, декабрь — растем. У нас есть все, чтобы наши планы выполнить, декабрь идет в позитивном тренде. Мы подготовили всю материально-техническую базу для того, чтобы сделать серьезный рывок в 2020 году и по объемам, и по доле на рынке. Мы собираемся атаковать рынок, атаковать мощно, уверенно, по широкому фронту. Финансовые схемы для этого есть, экономика есть, земельный банк есть, и есть обученные специалисты по маркетингу и продажам. Поконкурируем, друзья!

Фото: из личных архивов

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