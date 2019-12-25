Наметились признаки оттепели

— Для экономики РФ 2019 год был скуп на яркие и значимые события, тем не менее произошел ряд микродвижений, несущих заряд сдержанного оптимизма. Первое — Центральный банк начал снижать ключевую ставку. Немного, по миллиметру, но все же это долгожданный шаг для всей экономики России. Будем надеяться, что с доступом к ликвидности у реального сектора все будет веселее. Второе — наметившаяся усталость мировых лидеров от конфронтации России с Украиной также дает сдержанный оптимизм и надежду на то, что война подходит к концу и внешние торговые, внешние экономические и финансовые аспекты будут решаться. В целом же, ничего глобального не произошло, но признаки оттепели наметились.
За всю Российскую Федерацию я ответственно говорить не могу, но в Новосибирске строительный рынок — один из крупнейших розничных рынков. И такие методы регулирования, ничего, кроме стагнации и дезориентации, не повлекут за собой. Нет пока у новосибирского потребителя доверия к ипотеке! Спросите все банки — люди с огромным трудом решаются взять на себя нагрузку даже на этих условиях. Дополнительное резервирование для банков угробит розничный рынок окончательно. Который, к слову, еще до сих пор не отошел от последних издевательств со стороны регулятора. Пусть специалисты регулятора посчитают, как отразится на ВВП Российской Федерации «угробление» рынка недвижимости.
Уверен, что в регионе появились интересные бизнес-проекты, а Новосибирск развивается бурно и стремительно. Но в 2019-м абсолютно все внимание мое и моих коллег было сконцентрировано на том, как проманеврировать в новом законодательстве. Не было ни секунды, чтобы отвлечься от своей увлекательной игры со множеством вводных и неизвестных.
При этом ГК «Стрижи» успели разместиться комфортно в вагоне нового законодательства строительной отрасли. Точнее, разместиться очень уверенно, я не скажу, что это комфортно. За год мы не просто стартовали в новое финансирование, полностью прошли весь цикл проектного финансирования по счетам эскроу: ввели объект, мы эти счета наконец-то раскрыли, отработали технологию. Это даже по меркам Российской Федерации является достижением, это прецедент! ¾ своих объемов мы уже перевели на условия нового законодательства.
Что касается остальных достижений, то мы, как всегда, сдали все в срок или досрочно и гордимся теми объектами, которые в этом году завершили.
Серьезным достижением ГК «Стрижи» является реинкарнация школы №51. То, что нам удалось получилось федеральное и областное финансирование и реконструировать старое здание; то, что мы создали для школы уникальную архитектуру, уникальные возможности для формирования сверхсовременного образовательного и культурного аспекта; то, что наш директор школы, умница Ольга Эдуардовна Гудовская сейчас в высоком темпе эти красивые функциональные помещения наполняет смыслом — все это наша гордость! Школа есть. Теперь рядом с этой школой мы завершаем строительство нового, уже третьего в нашу бытность детского садика. Продолжаем развивать инфраструктуру в это непростое время. Живем мы, живет наша компания, живут наши люди, живут проекты. Как говорил один из героев фильма «Белое солнце пустыни»: «Что еще нужно человеку для счастья?».
Все наши планы по запуску и созданию новых проектов удалось выполнить. Планы по выручке — именно сейчас мы находимся в яростной борьбе за их выполнение. Есть уверенность, что все получится. Конечно, год, с точки зрения выручки, был интересным. Январь, февраль, март, апрель — мы росли достаточно бодро по отношению к прошлому году. Май, июнь, июль, август, сентябрь — снижались, октябрь — росли, ноябрь — снижались, декабрь — растем. У нас есть все, чтобы наши планы выполнить, декабрь идет в позитивном тренде. Мы подготовили всю материально-техническую базу для того, чтобы сделать серьезный рывок в 2020 году и по объемам, и по доле на рынке. Мы собираемся атаковать рынок, атаковать мощно, уверенно, по широкому фронту. Финансовые схемы для этого есть, экономика есть, земельный банк есть, и есть обученные специалисты по маркетингу и продажам. Поконкурируем, друзья!
Фото: из личных архивов
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