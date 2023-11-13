Волейбольная команда «Забайкалка» примет участие в чемпионате России в Куйбышеве

Женский волейбольный клуб «Забайкалка» попал на второй тур чемпионата России по волейболу в Куйбышеве Новосибирской области. Тур пройдет 13-19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Забайкалья.

Во втором туре команда сыграет с клубами из Иркутска, Куйбышева, Барнаула, Владивостока и Хабаровска.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия отечественного волейбола. Официальной датой рождения российского волейбола принято считать 28 июля 1923 года.

Ранее редакция сообщала о том, что учитель истории из Новосибирска установил мировой рекорд, пробежав от Дагестана до Крыма.