Места, где запрещено проводить митинги и демонстрации, определят в Новосибирске

В Заксобрание Новосибирской области внесен законопроект с перечнем мест, где предлагается запретить проводить митинги, собрания, шествия и демонстрации. Этот документ в региональный парламент направил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Поправки в 238-ОЗ предлагается внести в целях защиты прав и свобод человека, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, говорится в документе.

— Этот документ действительно поступил в региональный парламент. Завтра мы будем рассматривать его на комитете по госполитике, — пояснил редакции председатель комитета Игорь Умербаев. — Закон принимается в рамках приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Он уточнил, что правительство области направляло запросы к главам муниципальных районов и городских округов с просьбой предоставить информацию о площадках, где нецелесообразно проведение таких мероприятий, так как это может повлечь за собой нарушение работы органов власти, потребует дополнительных перекрытий, что может негативно сказаться на антитеррористической ситуации. Также в список, по его словам, включались площадки, где ранее публичные мероприятия не проводились.

— Главы муниципальных районов и городских округов представили свое видение ситуации, в Министерстве регионального развития дошлифовали список и вынесли на рассмотрение депутатов. Теперь мы будем его изучать, — говорит Умербаев.

Какие площадки могут запретить для проведения митингов, собраний, шествий и демонстраций

В Бердске под запрет попадают городской парк и «Парк Победы».

В Искитиме — Комсомольская площадь.

В Новосибирске:

площадь Гарина-Михайловского,

площадь Калинина,

площадь Маркса,

мемориальный ансамбль «Подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941-1945»,

Михайловская набережная,

Сквер архитектора Крячкова,

сквер «Крылья Сибири»,

сквер «Нарымский»,

сквер «Первомайский»,

Театральный сквер,

территория, прилегающая к зданию Челюскинцев, 21.

В Кольцово — «Парк Кольцово».

В Барабинске:

площадь Ленина

Парк культуры и отдыха,

мемориал «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»,

территория, прилегающая к зданию на Кирова 3/1.

В Куйбышеве:

сквер «Воинской славы»,

сквер «Городская площадь»,

сквер «Дворцовый»,

сквер «Рябинушка»,

сквер «Спортивный».

В Купино — Новособорная площадь.

В Татарске:

мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войны — площадь Победы,

парк на Ленина, 45,

сквер на Мамонтова, 12а,

сквер «Молодежный»,

территория рядом с «Башней с часами»,

территория в границах ул. Ленина и зданий на Привокзальной площади,

территория Памятника партизанам.

В Сузуне:

Гагаринский парк,

Екатерининская площадь.

В Кочковском сельсовете:

«Сквер памяти»,

центральная площадь.

Редакция поинтересовалась у Игоря Умербаева, почему в Новосибирске в список попали такие популярные у общественников места, как Нарымский и Первомайский скверы, сквер «Крылья Сибири», а также Сквер архитектора Крячкова, где нередко собираются обманутые дольщики. Депутат сказал, что пока не готов прокомментировать эту информацию, и признался, что сам задавался этим вопросом.

— Возможно, на этих площадках можно будет проводить мероприятия под патронажем органов власти, — не исключил он. — Кроме того, в городе еще немало мест, где можно проводить публичные мероприятия, кроме включенных в список.

Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, отмечается в проекте документа.

Ранее редакция сообщала о том, что коммунисты провели митинг за социальные изменения в Новосибирске.