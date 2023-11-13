Места, где запрещено проводить митинги и демонстрации, определят в Новосибирске

В Заксобрание Новосибирской области внесен законопроект с перечнем мест, где предлагается запретить проводить митинги, собрания, шествия и демонстрации. Этот документ в региональный парламент направил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Поправки в 238-ОЗ предлагается внести в целях защиты прав и свобод человека, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, говорится в документе.
— Этот документ действительно поступил в региональный парламент. Завтра мы будем рассматривать его на комитете по госполитике, — пояснил редакции председатель комитета Игорь Умербаев. — Закон принимается в рамках приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.
Он уточнил, что правительство области направляло запросы к главам муниципальных районов и городских округов с просьбой предоставить информацию о площадках, где нецелесообразно проведение таких мероприятий, так как это может повлечь за собой нарушение работы органов власти, потребует дополнительных перекрытий, что может негативно сказаться на антитеррористической ситуации. Также в список, по его словам, включались площадки, где ранее публичные мероприятия не проводились.
— Главы муниципальных районов и городских округов представили свое видение ситуации, в Министерстве регионального развития дошлифовали список и вынесли на рассмотрение депутатов. Теперь мы будем его изучать, — говорит Умербаев.
В Бердске под запрет попадают городской парк и «Парк Победы».
В Искитиме — Комсомольская площадь.
В Новосибирске:
В Кольцово — «Парк Кольцово».
В Барабинске:
В Куйбышеве:
В Купино — Новособорная площадь.
В Татарске:
В Сузуне:
В Кочковском сельсовете:
Редакция поинтересовалась у Игоря Умербаева, почему в Новосибирске в список попали такие популярные у общественников места, как Нарымский и Первомайский скверы, сквер «Крылья Сибири», а также Сквер архитектора Крячкова, где нередко собираются обманутые дольщики. Депутат сказал, что пока не готов прокомментировать эту информацию, и признался, что сам задавался этим вопросом.
— Возможно, на этих площадках можно будет проводить мероприятия под патронажем органов власти, — не исключил он. — Кроме того, в городе еще немало мест, где можно проводить публичные мероприятия, кроме включенных в список.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования, отмечается в проекте документа.
Ранее редакция сообщала о том, что коммунисты провели митинг за социальные изменения в Новосибирске.
Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области
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