В матче звезд КХЛ примет участие нападающий «Сибири» Владимир Михалев

По итогам матча в Туле за Кубок Вызова МХЛ нападающий «Сибири» Владимир Михалев будет участвовать в Матче звезд КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба ХК «Сибирь».

— Не ожидал, что меня выберут на Матч Звёзд КХЛ. Думал, что от Востока выберут Александра Филатьева и Сергея Колесникова. Хотел со своими — в дивизионе Чернышёва с Антоном Красоткиным и Николаем Прохоркиным, но дивизион Тарасова тоже неплохой, посмотрим, что будет, – сказал нападающий.

В ноябре Михалев дебютировал в «Сибири». Он сыграл в КХЛ пять матчей. В составе молодежной команды «Сибирские Снайперы» он отыграл 22 игры в текущем сезоне.

Напомним, что до этого из ХК «Сибирь» в Матче Звезд КХЛ этого года будут участвовать два хоккеиста. Новосибирские хоккеисты будут играть в дивизионе Чернышёва. Матч пройдет в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» проиграла домашний хоккейный матч «Ладе».