Волейбольный клуб «Локомотив» обыграл «Урал» в домашнем матче. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.
Сибиряки не позволили «Уралу» взять ни одного сета и одержали победу.
В комментариях болельщики активно обсуждают успех любимой команды.
— Зачётное завершение домашних матчей этого года, ура!
— Молодцы, поздравляем вас с Победой!
— Так держать.
— Локо рвёт и мечет!
Следующая игра «Локомотива» состоится 27 декабря против красноярского «Енисея».
Напомним, что новосибирский «Локомотив» выиграл гостевой матч у «Факела». Матч прошел на поле «Факела» в Новом Уренгое. Новосибирская команда победила с счетом — 26:24, 19:25, 25:21, 25:21.
Ранее редакция сообщала о том, что волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска завершил Кубок России проигрышем.
Фото со страницы волейбольного клуба «Локомотив» в Вконтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :