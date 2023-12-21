Волейбольный клуб «Локомотив» обыграл «Урал» в домашнем матче. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Сибиряки не позволили «Уралу» взять ни одного сета и одержали победу.

В комментариях болельщики активно обсуждают успех любимой команды.

— Зачётное завершение домашних матчей этого года, ура! — Молодцы, поздравляем вас с Победой! — Так держать. — Локо рвёт и мечет!

Следующая игра «Локомотива» состоится 27 декабря против красноярского «Енисея».

Напомним, что новосибирский «Локомотив» выиграл гостевой матч у «Факела». Матч прошел на поле «Факела» в Новом Уренгое. Новосибирская команда победила с счетом — 26:24, 19:25, 25:21, 25:21.

Ранее редакция сообщала о том, что волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска завершил Кубок России проигрышем.