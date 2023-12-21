Энергетики объяснили почему было холодно в квартирах новосибирцев в морозы

Экстремальные морозы длились в Новосибирске 11 суток, напомнил директор Западно-Сибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Игорь Лузанов. Все это время источники работали на максимальных нагрузках.

— Нам приходилось выполнять работы, вызванные появлением дефектов в оборудовании. Мы входили временно на пониженные параметры. Но в течение суток, благодаря самоотверженной работе ремонтников, устраняли дефекты и выходили на заданные параметры, — пояснил Лузанов.

По его словам, пониженные параметры были актуальны для домов, которые находятся в зоне отопления ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4. Кроме того, в СГК поступали жалобы на холод в квартирах на ул Выборная, которая отапливается от ТЭЦ-5.

— Будем заниматься глубоким анализом полученных звонков. В первом подходе понятно, что понижение температуры в помещениях связано не только с работой генерации и ЦТП, есть вопросы к эксплуатации и содержанию зданий и сооружений со стороны потребителей, — пояснил Игорь Лузанов. — В частности, мы уже провели похожий анализ в Барнауле. По одному из районов также были жалобы на понижение температуры. Выяснилось, что половина из них связаны с тем, что не были промыты системы, либо произошло вмешательство в конструкции теплоносителя внутри домовых систем: замена радиаторов, трубопроводов, переход на пластиковые трубы, шунтирование внутри дома.

По магистральным теплосетям, по словам директора Западно-Сибирского филиала, в минувшие морозы в Новосибирске удалось обойтись без серьезный аварий. Работы на местах порывов начали после отступления морозов.

— Не смотря на такой большой рост объемов строительства, мощностей по производству тепла в Новосибирске не добавилось, — констатирует депутат. — А значит, если мы будем уходить в перспективу такими темпами, то у нас в квартирах будет не 17-19 градусов, как сейчас, а 12-15 градусов.

Напомним, на крайней в 2024 году сессии регионального парламента депутат Владимир Анисимов заявил, что необходимо разобраться с большим количество жалоб на холод в квартирах жителей Новосибирска. Он напомнил, что в 90-е годы прошлого века муниципальный жилищный фонд составлял чуть более 20 млн кв метров. (В это время Владимир Анисимов работал в мэрии Новосибирска и отвечал за деятельность департамента ЖКХ. — Ред.) В год вводилось 400- 500 тысяч кв метров жилья. Сейчас в год вводится около 1,2-1,5 млн кв метров.

Генеральный директор УК «Уникон» Владимир Анисимов предложил коллегам заслушать представителей ООО «Сибирская генерирующая компания» о перспективах развития централизованной энергетики в Новосибирске.

Ранее редакция рассказывала о том, что СГК подвела итоги первого года работы в рамках альткотельной.