Энергетики объяснили почему было холодно в квартирах новосибирцев в морозы

Экстремальные морозы длились в Новосибирске 11 суток, напомнил директор Западно-Сибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Игорь Лузанов. Все это время источники работали на максимальных нагрузках.
— Нам приходилось выполнять работы, вызванные появлением дефектов в оборудовании. Мы входили временно на пониженные параметры. Но в течение суток, благодаря самоотверженной работе ремонтников, устраняли дефекты и выходили на заданные параметры, — пояснил Лузанов.
По его словам, пониженные параметры были актуальны для домов, которые находятся в зоне отопления ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4. Кроме того, в СГК поступали жалобы на холод в квартирах на ул Выборная, которая отапливается от ТЭЦ-5.
— Будем заниматься глубоким анализом полученных звонков. В первом подходе понятно, что понижение температуры в помещениях связано не только с работой генерации и ЦТП, есть вопросы к эксплуатации и содержанию зданий и сооружений со стороны потребителей, — пояснил Игорь Лузанов. — В частности, мы уже провели похожий анализ в Барнауле. По одному из районов также были жалобы на понижение температуры. Выяснилось, что половина из них связаны с тем, что не были промыты системы, либо произошло вмешательство в конструкции теплоносителя внутри домовых систем: замена радиаторов, трубопроводов, переход на пластиковые трубы, шунтирование внутри дома.
По магистральным теплосетям, по словам директора Западно-Сибирского филиала, в минувшие морозы в Новосибирске удалось обойтись без серьезный аварий. Работы на местах порывов начали после отступления морозов.
— Не смотря на такой большой рост объемов строительства, мощностей по производству тепла в Новосибирске не добавилось, — констатирует депутат. — А значит, если мы будем уходить в перспективу такими темпами, то у нас в квартирах будет не 17-19 градусов, как сейчас, а 12-15 градусов.
Генеральный директор УК «Уникон» Владимир Анисимов предложил коллегам заслушать представителей ООО «Сибирская генерирующая компания» о перспективах развития централизованной энергетики в Новосибирске.
Ранее редакция рассказывала о том, что СГК подвела итоги первого года работы в рамках альткотельной.
Фото freepik
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