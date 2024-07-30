Новосибирск готовится к обновлению облика улиц города

В Ленинском районе Новосибирска идет эксперимент по подготовке к масштабному обновлению облика городских улиц. Об этом на аппаратном совещании сообщил заммэра, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев. По его словам, проект отрабатывается на примере улиц первой категории, к которым частично относятся Пархоменко, Плахотного, Римского-Корсакова, улица Станиславского и площадь Станиславского.
— Для решения вопроса с ремонтом фасадов объектов, находящихся в частной собственности, сейчас совместно с собственниками определяются сроки по их приведению в нормативное состояние. По фасадам жилых домов мы провели работу с МинЖКХ и получили решение о возможности переноса срока ремонтов влево. Это необходимо, чтобы в течение 3 лет обновить все фасады на улице первой категории не затягивать эту работу на 10-15 лет, — сообщил Кондратьев.
Глава департамента обратился к мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву и предложил поручить главам остальных районных администраций Новосибирска провести аналогичную работу на своей территории по дорогам первой и второй категории.
— До 1 сентября провести оценку фасадов, принадлежности объектов, размещения НТО, рекламных конструкций, оценить необходимость оперативного замечания остановочных павильонов, элементов обустройства улично-дорожной сети, — перечислил Алексей Кондратьев.
До 30 сентября аналогичную работу районы должны выполнить по дорогам третьей и четвертой категории. Курировать эту работу будет управление художественного облика города. Кондратьев заявил, что подготовка такой информации позволит систематизировать работу по обновлению облика городских улиц. Максим Кудрявцев это предложение поддержал.
Напомним, к первой категории относятся улицы Новосибирска, имеющие историко-культурное значение. Ко второй — улицы большого пешеходного трафика, в том числе центральные улицы города и районов. Третья категория — улицы, которые соединяют районы, четвертая — улицы районов и выезды из города.
Ранее редакция сообщала о том, что для объектов на набережных Новосибирска пропишут стандарты застройки.
Фото freepik, автор: wirestock.
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