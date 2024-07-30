Новосибирск готовится к обновлению облика улиц города

В Ленинском районе Новосибирска идет эксперимент по подготовке к масштабному обновлению облика городских улиц. Об этом на аппаратном совещании сообщил заммэра, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев. По его словам, проект отрабатывается на примере улиц первой категории, к которым частично относятся Пархоменко, Плахотного, Римского-Корсакова, улица Станиславского и площадь Станиславского.

— Для решения вопроса с ремонтом фасадов объектов, находящихся в частной собственности, сейчас совместно с собственниками определяются сроки по их приведению в нормативное состояние. По фасадам жилых домов мы провели работу с МинЖКХ и получили решение о возможности переноса срока ремонтов влево. Это необходимо, чтобы в течение 3 лет обновить все фасады на улице первой категории не затягивать эту работу на 10-15 лет, — сообщил Кондратьев.

Администрация Ленинского района уже провела инвентаризацию фасадов объектов с их разделением на жилые и нежилые, а также находящие в собственности госорганов, МСУ и частников. Проведена инвентаризация размещенных на этих улицах нестационарных торговых объектов (НТО), рекламных конструкций и остановочных павильонов, которые требуют оперативной замены. Кондратьев пояснил, что, согласно полученным данным, на улицах размещены 26 жилых домов, в 11 из них уже проведен капремонт фасадов, в 2 ведется, а в одном не требуется. По нежилым зданиям 4 находятся в госсобственности, 6 — в частной. Также на улицах расположены 19 НТО, из них 11 отдельностоящих объектов, 8 остановок, 2 из которых требуют замены.

Кроме того, по его словам, профильные департаменты мэрии ведут работу по нестационарным и рекламным объектам, а также зеленым насаждениям.

Глава департамента обратился к мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву и предложил поручить главам остальных районных администраций Новосибирска провести аналогичную работу на своей территории по дорогам первой и второй категории.

— До 1 сентября провести оценку фасадов, принадлежности объектов, размещения НТО, рекламных конструкций, оценить необходимость оперативного замечания остановочных павильонов, элементов обустройства улично-дорожной сети, — перечислил Алексей Кондратьев.

До 30 сентября аналогичную работу районы должны выполнить по дорогам третьей и четвертой категории. Курировать эту работу будет управление художественного облика города. Кондратьев заявил, что подготовка такой информации позволит систематизировать работу по обновлению облика городских улиц. Максим Кудрявцев это предложение поддержал.

Напомним, к первой категории относятся улицы Новосибирска, имеющие историко-культурное значение. Ко второй — улицы большого пешеходного трафика, в том числе центральные улицы города и районов. Третья категория — улицы, которые соединяют районы, четвертая — улицы районов и выезды из города.

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