Минприроды опровергло слухи о нападении волков под Новосибирском

Минприроды Новосибирской области назвало фейком новость о нападении волков на мужчину.

— Волки напали и съели человека в 30 километров от Каргата, – говорится в сообщении паблика «Новосибирск в курсе| Новости».

Для наглядности к посту были прикреплены две фотографии.

На такую информацию не мог не отреагировать министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин. Он опроверг это заявление.

— Что было в начале ― распространяющая недостоверную информацию группа или недостоверная информация? В вопросе послевкусие проблемы курицы и яйца, — высказался министр.

По его мнению, если бы группа не распространяла заведомо ложную информацию — не было бы этого поста.

— А если бы не было поста, то не было распространяющей фейки группы, — отметил Шестернин.

Ранее редакция сообщала о том, что по улицам райцентра в Новосибирской области гуляют волки.