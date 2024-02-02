Минприроды опровергло слухи о нападении волков под Новосибирском

Минприроды Новосибирской области назвало фейком новость о нападении волков на мужчину.
— Волки напали и съели человека в 30 километров от Каргата, – говорится в сообщении паблика «Новосибирск в курсе| Новости».
Для наглядности к посту были прикреплены две фотографии.
На такую информацию не мог не отреагировать министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин. Он опроверг это заявление.
— Что было в начале ― распространяющая недостоверную информацию группа или недостоверная информация? В вопросе послевкусие проблемы курицы и яйца, — высказался министр.
По его мнению, если бы группа не распространяла заведомо ложную информацию — не было бы этого поста.
— А если бы не было поста, то не было распространяющей фейки группы, — отметил Шестернин.
Ранее редакция сообщала о том, что по улицам райцентра в Новосибирской области гуляют волки.
Фото: Freepik — byrdyak
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