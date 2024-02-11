Новосибирский застройщик побил рекорд по скорости строительства жилья

Лидером по скорости строительства жилья в прошлом году в Новосибирске стала ГК «КПД Гасзстрой». Об этом на подведении итогов работы департамента по строительству мэрии Новосибирска сообщил начальник управления архитектурно-строительной инспекции Евгений Улитко.
— Застройщик возвел панельный многоквартирный дом всего за 10 месяцев. Средняя скорость строительства составляла 75 кв метров в сутки, — подчеркнул он.
По версии ЕРЗ, из застройщиков многоквартирных домов на первом месте по скорости строительства в 2023 году был СК «СибирьИнвест» (пятое место в общем рейтинге), у которой на строительство дома уходит в среднем 314,6 дней (средняя этажность домов — 19, средняя площадь — 6 842 кв. метра). Далее идут Производственно-строительный холдинг «СтройРегионСервис» (в общем рейтинге 7 место). Девелопер возводит дома в среднем за 332,7 дней (средняя этажность домов — 10, средняя площадь — 4 899 кв. метров) и Специализированный застройщик «Первый» (в рейтинге он на 10 месте). На возведение одного дома компании требуется в среднем 367 дней (средняя этажность домов — 15, средняя площадь — 4 157 кв. метров).
По данным мэрии Новосибирска, на начало 2024 года строительный задел в городе составляет около 4 млн кв метров. На территории города строится 373 объекта на 79442 квартиры. Лидерами по количеству проектов строящегося жилья, по версии муниципалитета, являются ГК «Расцветай», ГК «Брусника», ГК «Вира строй», ГК «Союз» и Группа СМСС совместно с ГК «Верба- Капитал».
Ранее редакция сообщала о том, что на тройку девелоперов приходится 25% строящегося жилья в Новосибирске.
Фото freepik — diana-grytsku
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