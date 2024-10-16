Volkswagen и фура столкнулись на дамбе ГЭС в Новосибирске

В ночь со вторника на среду, 16 октября, перед зданием Новосибирской ГЭС произошла авария. Согласно свидетельствам очевидцев, которые были опубликованы в социальных сетях, произошло лобовое столкновение между двумя автомобилями: Volkswagen Polo и фурой.
У седана повреждён капот, а фуру во время аварии развернуло поперёк дороги. Грузовой автомобиль едва не оказался в водохранилище, но его остановили бетонные блоки, лежавшие на краю дороги. На месте аварии работала полиция и медики, но о пострадавших не сообщалось.
Утром на своих местах стояли разбитые автомобили, и хотя проезжая часть была свободна, микрорайон ОбьГЭС был охвачен пробками.
Ранее редакция сообщала о том, что 10-летний мальчик пострадал в ДТП с иномаркой в Новосибирске.
Источник фото: Инцидент Новосибирск
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