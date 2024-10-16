Денис Буцаев рассказал о миллиардах на мусорные полигоны в Новосибирске

На территории Новосибирской области предполагается создание 18 объектов обращения с ТКО общей мощностью обработки 936 тысяч тонн в год, утилизации (обезвреживания) — 310 тысяч тонн в год, размещения — 453 тысячи тонн в год, пояснили в ППК «Российский экологический оператор» (ППК РЭО) в ответ на запрос Infopro54.

В компании напомнили, что в настоящее время между ППК РЭО и МУП «Спецавтохозяйство» заключены концессии на ряд объектов обращения с ТКО в регионе:

объект захоронения с мусоросортировочным комплексом «Верх-Тула» мощностью обработки 300 тысяч тонн в год, утилизации — 135 тысяч тонн в год, размещения — 120 тысяч тонн в год;

объект захоронения с мусоросортировочным комплексом «Раздольное», мощностью обработки 330 тысяч тонн в год, утилизации — 148,5 тысячи тонн в год, размещения — 130 тысяч тонн в год.

— Сейчас по этим объектам идет разработка проектно-сметной документации, — пояснил гендиректор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

— Привлечение льготного финансирования РЭО на реализацию концессий возможно, когда концессионер подаст заявку. При этом проект должен соответствовать ряду критериев. В случае соответствия требованиям заявка будет одобрена. Однако в настоящее время заявки на льготное финансирование не поступали, — отметил Денис Буцаев.

Он также прокомментировал планы РЭО о выделении «Спецавтохозяйству» льготного финансирования под создание проектов для утилизации ТКО. Напомним, осенью 2023 года стало известно, что РЭО может вложить в комплекс по обработке, обезвреживанию и захоронению ТКО на левом берегу 3 млрд рублей. На тот момент стоимость комплекса составляла 3,2 млрд . Еще 700 млн рублей РЭО планировал инвестировать в строительство мусороперерабатывающего завода в Куйбышеве . 1 млрд — в создание экопромышленного парка.

По его словам, с точки зрения исполнения дорожной карты по созданию инфраструктуры обращения с ТКО Новосибирская область находится в «зеленой зоне».

— Это означает, что концессии по созданию объектов обращения с ТКО исполняются с небольшим отставанием от установленных сроков, — пояснил собеседник Infopro54. — В Новосибирской области мы наблюдаем дефицит инфраструктуры по обращению с ТКО. Соответственно, если новые объекты обращения с ТКО не будут введены в установленные сроки, то высок риск исчерпания действующих мощностей, а это, в свою очередь, может привести к ухудшению экологической ситуации в регионе.

Напомним, первая концессия по строительству комплекса по переработке ТКО была подписана в Новосибирске год назад — в октябре 2023-го. Комплекс будет расположен на территории Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района, в 3,3 км от села Верх-Тула. Ввести в эксплуатацию объект концессионер должен через 24 месяца после регистрации договоров аренды земельных участков, на которых будет размещен комплекс по переработке ТКО. В июле жители Верх-Тулы сообщили, что экологическая экспертиза «зарубила» проект этого полигона.

В ноябре 2023 в регионе было подписано второе концессионное соглашение по строительству КПО «Правобережный». На его ввод в эксплуатацию отводился 21 месяц после регистрации всех договоров аренды земельных участков, необходимых для проектирования и строительства концессионного объекта. Против строительства этого объекта активно протестуют общественники. Иск рассматривается в судах уже несколько лет.

Ранее редакция сообщала, что открытие экопромышленного парка под Новосибирском переносится на 2025 год.