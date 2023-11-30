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Подрядчик ремонта Октябрьского моста сменился в Новосибирске

  • 30/11/2023, 14:56
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Смена подрядчика произошла в ремонте Октябрьского моста в Новосибирске
Такое решение связано  со срывом сроков сдачи объекта.

Власти Новосибирска разрывают контракт с подрядчиком, выполняющим ремонт Октябрьского моста и уже нашли нового исполнителя работ. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр Анатолий Локоть.

Такое решение связано  со срывом сроков сдачи объекта.

— Мы приняли решение расстаться c ним [подрядчиком]. Он доведет до конца оставшиеся работы, а дальше мы будем работать с новым подрядчиком, — отметил Анатолий Локоть.— Договор расторгнут по обоюдному согласию.

Он также рассказал, что договор с новым подрядчиком почти заключен. Он возьмется за дело с нового года.

— Сумма контракта не изменилась, срок сдачи объекта конец 2024 года, — добавил Анатолий Локоть.

Как сообщили «Вести.Новосибирск», речь идет о компаниях ООО «ДК-Клевер» и ООО «Дороги 54» с которыми заключили дополнительные муниципальные контракты.

Прокуратура города Новосибирска в связи с низкими темпами выполнения работ по ремонту Октябрьского моста руководителям МКУ «Гормост» (заказчик) и ООО «СпецТрансСтрой» (подрядчик) объявила предостережения об ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту.

— Обязательства ООО «СпецТрансСтрой» по ремонту Октябрьского моста сохраняются, контракт с этой организацией является действующим. Однако объемы и стоимость работ, подлежащих выполнению, были уменьшены по соглашению сторон, так как 20 ноября 2023 года были заключены контракты с двумя другими подрядными организациями – ООО «ДК Клевер» (ремонт конструкций моста) и ООО «Дороги54» (устройство асфальтобетонных покрытий и элементов обустройства), — позже уточнили в мэрии.

Напомним, 20 октября Октябрьскому мосту исполнилось 68 лет со времени введения в эксплуатацию. Он стал первым автомобильно-трамвайно-пешеходным мостом через Обь в Новосибирске. Раньше по центру моста проходили трамвайные пути. Их убрали в 1991 году из-за резко возросшего автомобильного трафика.

В настоящее время на Октябрьском мосту идет ремонт.  Он рассчитан на 2022–2024 годы.  Муниципальный контракт с подрядчиком — ООО «СпецТрансСтрой» — был подписан 31 мая 2022 года. Общая стоимость ремонта Октябрьского моста протяжённостью 1070 метров — более 2,2 млрд рублей. В перечне работ — усиление тротуарных консолей, замена слоёв дорожной одежды, в том числе обновление гидроизоляции, замена деформационных швов, ограждений, установка новых опор освещения с переустройством контактной сети троллейбуса, устройство декоративной подсветки конструкций моста, а также комплексный ремонт опор и пролётных строений, несущих металлических конструкций.

Стоит также отметить, что ООО «СпецТрансСтрой» ведет строительство станции метро «Спортивная» сроки сдачи которой также запаздывают. В октябре министр транспорта области Анатолий Костылевский говорил о том, что под угрозой срыва находится сроки ремонта подъездов к деревне Локти и Черепаново. Подрядчиком на этих объектах также выступала эта компания.

По данным Seldon.Basis, ООО «ДК-Клевер» (Иркутск) создано в 2015 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей.  Учредитель и директор Александр Батрамеев. Выручка компании в 2022 году 257 млн рублей (+53%), чистая прибыль — 4,68 млн (+2%). Подписала 27 контрактов в качестве поставщика. Наибольшее количество контрактов было заключено c ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

ООО «Дороги 54» (Новосибирск), создано в 2019 году, уставный капитал 15 тысяч рублей. Учредители Ольга Сазонова (33,33%) и Иван Тамошевич (66,67%), директор — Михаил Сиротин.  Выручка в 2022 году 53,92 млн рублей (-12%), чистая прибыль — 927 тысяч рублей (+19%). Заключила 14 контрактов в качестве поставщика. Наибольшее количество контрактов было подписано c МКУ «УДС».

Ранее редакция сообщала о том, что ремонт Дмитровского моста запланирован в Новосибирске.

Фото: Михаила Мочалова

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : срыв сроков ремонт моста Октябрьский мост


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