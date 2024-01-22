Самоназванная кандидатка на пост мэра Новосибирска извинилась перед пенсионерами

Самоназванный кандидат в мэры Новосибирска извинилась перед всеми, кого задели ее слова в публичном обращении к народу. Девушка до этого записала видео с предложением сократить пенсионерам выплаты и направить деньги на ночные клубы для молодежных тусовок.

В своем новом обращении блогерша принесла извинения.

— Была в отделе полиции только что. Я такая. Может, у меня проблемы с головой. Я пришла домой и спросила у мамы. Да был момент, я падала с горки, — отметила сибирячка в видео предоставленном АСТ-54 в Вконтакте.

По ее словам, до сих пор, спустя 26 лет, место удара болит, если трогаешь его.

— Простите, — добавила девушка в конце.

В комментариях под постом многие читатели выразили сомнения в том, что сибирячка реально планирует стать мэром. Вероятно, что она просто захотела привлечь внимание к своей персоне с помощью хайпа.

Ранее редакция сообщала о том, что свыше 40 видов выплат будут проиндексированы с 1 февраля.