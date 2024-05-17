Школьники на самокате попали под колеса автомобиля в Новосибирске

В Новосибирске подростки на электросамокате попали под колеса автомобиля когда пересекали проезжую часть.
ДТП произошло в Октябрьском районе города днем 17 мая.
По информации Госавтоинспекции, 40-летняя женщина за рулем Лады Веста двигалась по улице Автогенной. Внезапно на нерегулируемом пешеходном переходе на дорогу выехал электросамокат с подростками. Водитель не успела затормозить и столкнулась с самокатчиками.
— В результате дорожного происшествия пострадал 14-летний водитель электросамоката и его 11-летний пассажир. С травмами оба доставлены в лечебное учреждение. Характер травм уточняется, — рассказали в ГИБДД.
На месте работает наряд дорожно-патрульной службы.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на проезжей части «Мерседес» сбил девочку, которая выехала из-за припаркованного автомобиля на самокате.
Источник фото: ГИБДД по Новосибирску.
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