Школьники на самокате попали под колеса автомобиля в Новосибирске

В Новосибирске подростки на электросамокате попали под колеса автомобиля когда пересекали проезжую часть.

ДТП произошло в Октябрьском районе города днем 17 мая.

По информации Госавтоинспекции, 40-летняя женщина за рулем Лады Веста двигалась по улице Автогенной. Внезапно на нерегулируемом пешеходном переходе на дорогу выехал электросамокат с подростками. Водитель не успела затормозить и столкнулась с самокатчиками.

— В результате дорожного происшествия пострадал 14-летний водитель электросамоката и его 11-летний пассажир. С травмами оба доставлены в лечебное учреждение. Характер травм уточняется, — рассказали в ГИБДД.

На месте работает наряд дорожно-патрульной службы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на проезжей части «Мерседес» сбил девочку, которая выехала из-за припаркованного автомобиля на самокате.