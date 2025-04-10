В Новосибирске запретят принимать в школы учителей с дипломами частных учреждений

Депутаты решили запретить принимать на работу в школы педагогов с дипломами о дополнительном образовании от частных организаций. Такой закон приняла Госдума во втором и третьем чтении. Информация об этом появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке уточняется, что начиная с 1 сентября 2026 года для допуска к педагогической деятельности и подтверждения квалификации преподавателям потребуется получить дополнительное профессиональное образование в государственных учреждениях, либо на федеральной территории «Сириус» или в инновационном центре «Сколково».

При этом новый закон предусматривает повышение квалификации только по профессии учителя. Чтобы получить другой профиль педагогам придется пройти переподготовку.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на своей странице в Telegram рассказал, что в 2023 году переобучение педагогов осуществляли 7 тысяч организаций, почти четверть которых не имеют статуса учебного или научного центра. Многие из таких курсов повышения квалификации организованы дистанционно. Парламентарий считает, что такая статистика заставляет серьезно сомневаться в качестве переобучения преподавателей.

Исполняющая обязанности директора Института непрерывного образования НГПУ, кандидат педагогических наук Яна Кардаш полностью поддерживают данную правительственную инициативу.

— До сих пор интернет изобилует предложениями по переподготовке и повышению педагогической квалификации. Поэтому инициатива с упорядочением системы переподготовки педагогов, безусловно, призвана улучшить качество образования и исключить формальный подход к получению новых знаний учителями, — заявила она в разговоре с корреспондентом Infopro54.

Яна Кардаш уверена, что новый законопроект поможет навести порядок в сфере допобразования педагогов, ведь со вступлением документа в силу переподготовка специалистов по основным общеобразовательным программам будет проводиться только в государственных и муниципальных образовательных организациях, а также в учреждениях, созданных государством, регионами, муниципалитетами.

— Для педагогов законопроект важен, во-первых, потому, что неизбежно повысится качество программ переподготовки — они будут разрабатываться и проводиться профессиональными образовательными организациями с учетом реальных потребностей современной школы. Во-вторых, формальное прохождение курсов ради «галочки» станет невозможным и обучение будет направлено на реальное повышение квалификации. И последнее: возрастет престиж документов о дополнительном образовании, так как они будут выдаваться авторитетными учреждениями, — говорит она.

В завершении Яна Кардаш напомнила, что только в Новосибирском государственном педагогическом университете реализуется более 50 программ профподготовки и более 200 программ повышения квалификации.

Напомним, в России планируют сократить платный набор в вузы на ненужные экономике специальности.

Ранее редакция сообщала о том, что педагог в России стал дефицитной и непрестижной профессией.