Жара вскоре вернется в Новосибирск

Сегодня в Новосибирске наступило резкое похолодание после недельной аномальной жары, с дождем и холодным ветром. 10 и 11 июня ночью ожидается от +12 до +14 градусов. Дневная температура не превысит +25 градусов.

Однако, уже 12 июня столбик термометра вновь приблизится к отметке +30. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС. В понедельник, в День России, в город вернется жара: температура поднимется до +29 градусов.

Напомним, что в Новосибирске жара побила 100-летний температурный рекорд. 4 июня столбики термометров дошли до отметки в +34,3 градуса. Ранее максимальное значение зафиксировали в 2004 году (+31,9 градуса).

Специалисты сняли замеры с метеорологической станции в Огурцово.

Ранее редакция сообщала о том, что выходные в Новосибирске ожидаются с дождями и грозами.