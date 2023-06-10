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Жара вскоре вернется в Новосибирск

  • 10/06/2023, 11:40
Автор:
погода в Новосибирске
12 июня столбик термометра будет показывать +30.

Сегодня в Новосибирске наступило резкое похолодание после недельной аномальной жары, с дождем и холодным ветром. 10 и 11 июня ночью ожидается от +12  до +14 градусов. Дневная температура не превысит +25 градусов.

Однако, уже 12 июня столбик термометра вновь приблизится к отметке +30. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС. В понедельник, в День России,  в город вернется жара: температура поднимется до +29 градусов.

Напомним, что в Новосибирске жара побила 100-летний температурный рекорд. 4 июня столбики термометров дошли до отметки в +34,3 градуса. Ранее максимальное значение зафиксировали в 2004 году (+31,9 градуса).

Специалисты сняли замеры с метеорологической станции в Огурцово.

Ранее редакция сообщала о том, что выходные в Новосибирске ожидаются с дождями и грозами.

Фото: freepik.com — freepic.diller 

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : погода в Новосибирске аномальная жара в Новосибирске


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