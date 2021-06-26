Наравне с тем, чтобы купить колье на леске или же серьги подвески, решение купить колечко принесет не только радость, но также позволит создать детализированный и совершенно неотразимый образ. А для того, чтобы подойти к выбору женского кольца на палец, для начала следует знать основные разновидности этого ювелирного изделия.

Самые распространенные виды женских колец

Чрезвычайно высокой популярностью пользуются следующие модели колец для женщин:

Бесконечность. Располагает россыпью драгоценных камней по всей плоскости, иногда имеет буквально форму знака бесконечности или же вызывает ассоциации с ним. Используется в качестве подарка. Вензель. Имеет плетеную структуру, состоит из тонких изящных деталей. Коктейльное кольцо. Подойдет как для вечернего наряда, так и под повседневную одежду при условиях правильного подбора образа. Отличительная особенность – большой камень весом около 3 карат. Солитер или же одинарник. Часто используется для помолвки, отличается наличием одного камня на плоской основе. Перстни. Отличаются вычурным дизайном и массивностью. Могут иметь как один драгоценный камень, так и целую россыпь.

Следует помнить, что форма и внешний вид кольца часто определяют то, под какой образ украшение подойдет лучше всего. Такие ювелирные изделия могут как выгодно дополнить лук, так и сделать совершенно ненужные акценты, задающие неправильный тон.

Виды камней, используемых для инкрустации колец

Кольца с драгоценными камнями всегда пользовались необычайной популярностью. Правильно подобранный цвет камня в тон одежде или же наоборот, нарочито диссонирующий с ней, способен придать образу необходимую степень свежести. Самыми популярными камнями для колец являются:

бриллиант;

изумруд;

рубин;

топаз;

сапфир;

жемчуг;

гранат.

Каждый камень обладает своими стилистическими особенностями, которые и обосновывают его размещение в кольце. В некоторых случаях может быть использовано сразу несколько камней в виде россыпи. Но делая выбор в пользу подобных украшений, стоит обращать внимание на то, как хорошо кристалл использован в сочетании с оформлением самого кольца. От бережности ювелира зависит, будет ли кольцо элегантным украшением и грамотно дополнять ваш стиль. Выбрать подходящее украшения вы всегда можете на официальном сайте, где сейчас действует летняя распродажа от Пандора по очень выгодной цене!