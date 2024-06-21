Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд

Заместитель прокурора Чаа-Хольского района (Республика Тыва) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней воспитательницы детского сада. Она обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По данным прокуратуры региона, в период с августа 2022 года по февраль 2023-го женщина заразилась туберкулезом, но скрыла этот факт от руководства и продолжила работать в ясельной группе детского сада.

— В результате преступных действий воспитателя в детском саду произошло распространение инфекционного заболевания туберкулез с последующим заражением этой болезнью 9 малолетних воспитанников, — говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чаа-Хольский районный суд.

Согласно части 1 статьи 236 УК РФ нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, наказывается штрафом в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ранее редакция рассказывала, что житель Новосибирской области с заразной формой туберкулеза более года избегал врачей.