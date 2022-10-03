Житель Новосибирской области с заразной формой туберкулеза более года избегал врачей

Прокуратура Усть-Таркского района сообщила о том, что два местных жителя, которые страдают заразными формами туберкулеза, более года отказывались обследоваться и лечиться в стационарных условиях, при этом нарушая санитарно-эпидемиологический режим. Тем самым они подвергали окружающих опасности заражения туберкулезом, уточнили в ведомстве.

— В связи с этим прокурор района направил в суд два исковых заявления о принудительной госпитализации данных граждан в медицинскую организацию для лечения в принудительном порядке, — говорится в сообщении. — Один иск уже рассмотрен и удовлетворен.

На сегодняшний день один из них принудительно помещен на стационарное лечение в медицинское противотуберкулезное учреждение. А вот второе административное исковое заявление пока находится на рассмотрении в суде.

Устранение нарушений контролирует районная прокуратура.

В ведомстве отмечают, что, в соответствии с ч. 2 ст. 7 Закона о предупреждении распространения туберкулеза, противотуберкулезная помощь оказывается гражданам, если они добровольно обратились или согласились обследоваться и лечиться. Исключением являются случаи, предусмотренные статьями 9 и 10 названного ФЗ и другими федеральными законами.

В силу ч. 2 ст. 10 Закона о предупреждении распространения туберкулеза, обязательно обследоваться и лечиться должны больные заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно избегающие обследования, которое способно выявить туберкулез, и лечение от туберкулеза. Такие граждане на основании решения суда госпитализируются в специальные медицинские противотуберкулезные организации для обязательного обследования и лечения.

Ранее редакция сообщала, что судебному приставу пришлось караулить в засаде жителя Куйбышева, чтобы госпитализировать в тубдиспансер.