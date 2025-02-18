В связи с похищением ребенка возбуждено уголовное дело в Новосибирске

По информации Следственного комитета по Новосибирской области, днём 16 февраля 2025 года на одной из улиц в Центральном районе Новосибирска 40-летний мужчина в присутствии своей бывшей жены похитил их 6-летнего сына.

Совместно с другими лицами, которые на данный момент остаются неизвестными, мужчина посадил ребёнка в автомобиль и скрылся с ним в неизвестном направлении.

— Следователями регионального СК и сотрудниками МВД по Новосибирской области проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения ребенка, отца ребенка и иных лиц, участвовавших в похищении, — говорится в сообщении СУ СК России по Новосибирской области.

Сейчас проведен осмотр близлежащей к дому территории, место проживания отца, допрашиваются свидетели, изучаются записи с камер наблюдения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что во время похищения водитель автомобиля наехал на ногу матери и пятилетней сестре мальчика.

Семья гуляла у дома, когда к площадке подъехал серый Kia Seltos. Из машины вышли трое мужчин в чёрной одежде и попытались задержать отчима, пока отец заталкивал детей в автомобиль. Мать успела выхватить только дочь, но водитель заблокировал дверь и быстро уехал.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирца три месяца держали в рехабе, чтобы продать его дом. Недвижимость была продана ниже рыночной стоимости.