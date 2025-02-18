Дело о похищении человека и вымогательстве передано в суд Новосибирска

Возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Новосибирской области, которые похитили человека и вымогали у него деньги.

Согласно материалам дела, человек был украден в августе 2023 года на улице Котовского в Ленинском районе Новосибирска. Преступники увезли его на автомобиле и удерживали около месяца в реабилитационном центре.

Злоумышленники выдвинули потребовали передать им деньги через продажу имущества. Получив согласие потерпевшего и денежные средства, похитители отпустили мужчину.

По ходатайству следователя СК обвиняемым судом избрана мера пресечения: двум в виде заключения под стражу, а двум в виде домашнего ареста. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, говорится в сообщении СК России по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что фермеров Сухановых осудили за похищение человека под Новосибирском. Трое фермеров похитили бывшего работника, которого подозревали в краже гербицидов.