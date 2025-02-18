С 1 марта начнется выдача путевок в детские сады в Новосибирске

1 марта в Новосибирске стартует кампания по распределению путевок в детские сады. По прогнозам департамента образования мэрии, в 2025 году в городе ожидается уменьшение числа воспитанников.

— На 2025 год мы ожидаем в дошкольных учреждениях поступление 73 300 детей. Это против 79800 в текущем учебном году, — отметил глава департамента Рамиль Ахметгареев на оперативном совещании.

Он добавил, что в некоторых дошкольных учреждениях Новосибирска изменен устав и теперь они принимают детей с 1,5 лет (вместо 2 лет). Кроме того, в городе действует экспериментальный детский сад, прием воспитанников в который начинается от 6 месяцев.

Комплектование дошкольных образовательных организаций будет проходить в программе «Электронный детский сад». Электронная путевка направляется в детский сад, родителей ставят в известность звонком, сообщением или уведомлением на портале «Госуслуги».

При этом Рамиль Ахметгареев отметил, что в городе остаются отдельные очаги с наибольшей потребностью — это микрорайоны «Европейский берег», «Ясный берег», «Дивногорский» и «Просторный».

По данным департамента образования мэрии Новосибирска, в городе действует 220 детских садов. Сейчас в дошкольных учреждениях города 79 800 детей.

Ранее редакция сообщала, что в детсадах Новосибирска около 2000 лишних мест. По данным департамента образования мэрии, в очереди в детский сад сейчас стоят чуть более 15 тысяч детей.