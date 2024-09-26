Возмещение ущерба от преступлений экс-руководителя Новосибирского НИИТО требует прокуратура

В суд поступил иск о возмещении ущерба, нанесённого экс-руководителем Новосибирского НИИТО Михаилом Садовым.

– В Центральный районный суд поступил иск прокуратуры Новосибирской области к Михаилу Садовому, Министерству здравоохранения Новосибирской области и ООО «ТехинКом» о возмещении ущерба от преступления, – говорится в сообщении суда.

По иску прокуратура планирует взыскать более 1,3 миллиарда рублей в качестве ущерба от преступления, а также обратить в доход государства имущество общей стоимостью более 400 миллионов рублей.

24 сентября суд вынес определение о принятии мер по обеспечению иска. Михаилу Садовому и ООО «ТехинКом» запрещены любые сделки с принадлежащими им земельным участком и объектами недвижимости.

На данный момент определение суда не было обжаловано.

Ранее редакция сообщала о том, что суд приговорил экс-директора новосибирского НИИТО к четырем годам колонии.