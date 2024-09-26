Новосибирские производители продают на Ozon почти 20 тысяч товаров

Эксперты Ozon изучили показатели региональных витрин проекта «Сделано в России», где представлены товары от местных брендов из разных регионов. На страницах новосибирской витрины собрано почти 20 тысяч наименований от 45 брендов. Наиболее активно на маркетплейс заходят региональные компании, работающие в таких категориях товаров, как «Товары для автомобилей и мотоциклов», «Детская одежда», «Одежда» и «Товары для дома».

Как показала аналитика, самым популярным продуктом новосибирских производителей на платформе в первом полугодии 2024 года стала минеральная питьевая вода. На втором и третьем месте — попкорн и отруби. По словам заместителя управляющего директора Ozon Владимира Гончаревича, у некоторых производителей, после выхода на маркетплейс, наблюдается рост охвата в десятки тысяч раз.

Напомним, Ozon запустил проект «Сделано в России» в 2022 году. Сейчас на маркетплейсе открыты разделы пятнадцати регионов России. По итогам первой половины 2024 года, на региональных витринах было представлено более 2,1 млн товарных позиций от более чем 2,5 тысяч локальных брендов. Покупатели за полгода приобрели более 17 млн товаров российского производства, представленных на региональных витринах. Оборот маркетплейса увеличился в 2,3 раза к аналогичному периоду прошлого года. Пики спроса пришлись на март и июнь 2024 года.

В мае стало известно, что Минпромторг РФ и «Мегамаркет» договорились о создании на площадке онлайн-витрин продукции местных производителей с привязкой к разным регионам России. К созданию такой витрины приступили и в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что Ozon планирует построить новые склады в Новосибирске.