В Южный ПЛП Новосибирска заходит первый резидент

— Первый резидент Южного промышленно-логистического парка — «Южного ПЛП» — заходит на площадку. 29 сентября мы закладываем камень под строительство предприятия, — сообщил на форуме «Инпарк-2023» министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

По его словам, речь идет о строительстве российско-китайского предприятия по переработке рапса и льна.

Соглашение о создании этого предприятия Новосибирская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме-2022. Инициатором проекта выступила компания ООО «Маслов». В рамках соглашения на площадке «Южного ПЛП» планируется построить комплекс по переработке рапса и льна. Его мощность составит до 450 тысяч тонн масла в год. Реализация инвестпроекта предполагает строительство пунктов приёма сырья, хранения (элеваторный комплекс), производственных корпусов отжима, экстракции и рафинации, мест хранения и отгрузки готовой продукции, административно-хозяйственных и бытовых помещений.

В марте 2022 года проект был одобрен на инвестиционном совете Новосибирской области. Общая стоимость проекта в ценах 2022 года составляла 3,7 млрд рублей, всё — бизнес-инвестиции. В рамках проекта планируется создать 255 рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Новосибирской области с 2022 по 2029 гг. составят около 1,3 млрд руб. Срок реализации обеих очередей проекта — 2022-2026 гг. Первая очередь — до 2024 года — предусматривает проектирование и строительство производственных корпусов и запуск первой очереди переработки масличных культур — до 150 тыс. тонн в год. Второй этап (2025-2026 гг.) — строительство, монтаж и запуск второй очереди — до 300 тыс. тонн в год.

Как отмечал генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов», стратегия развития производства определяется растущими потребностями мирового рынка в продуктах переработки рапса, льна, а также достаточностью сырьевой базы Новосибирской области и близлежащих регионов (Алтайского и Красноярского краёв, Кемеровской, Омской областей) для загрузки мощностей производственного комплекса. Готовую продукцию экспортируют в Китай. Гарантийные письма о её приобретении были получены от двух китайских корпораций. В частности, ООО «Китайская Хэйнаньская корпорация международного сотрудничества» сообщала о готовности приобретать 90 тысяч тонн масла рапса, 60 тысяч тонн масла льна, 50 тысяч тонн шрота рапса, 30 тысяч тонн шрота льна в год. Корпорация Heman Materials Group — 100 тысяч тонн масла рапса, 30 тысяч тонн масла льна в год, 60 тысяч тонн шрота рапса, 40 тысяч тонн шрота льна год.

Напомним, на минувшей неделе стало известно о том, что от локализации производства в «Южном ПЛП» отказалась компания Nestle. Она планировала вложить в создание предприятия по производству кормов около 10 млрд рублей.

Индустриальный парк «Южный ПЛП» — парк типа «Greenfield» площадью 143,4 га в границах Искитимского района и Бердска. Ведётся комплексное обустройство территории и создание индустриальной зоны, обеспечение земельного участка объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов.

Учредитель ООО «Маслов» (Новосибирск) — господин Цюй Фэй (100%). С 2008 года он является гражданином РФ. ИП Цюй Фэй ведет деятельность в сфере строительства, аренды и управления собственным или арендованным недвижимым имуществом. ИП Цюй Фэй также является собственником: четырехзвездочного гостинично-ресторанного комплекса «Байкал-Северное море» рыночной стоимостью 1,2 млрд рублей, административно-офисного здания в Иркутске рыночной стоимостью 550 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что для «Южного ПЛП» поищут резидентов в районах области.