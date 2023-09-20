Новосибирские оборонные предприятия боятся следующего года

У оборонных предприятий Новосибирской области есть опасения, что рынок труда в следующем году для них опустеет. Об этом сообщил на пресс-конференции Валентин Голуб, заместитель директора по работе с персоналом «Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова, филиала ПАО ОАК».

Сегодня, по его словам, предприятия пытаются решить проблему дефицита сотрудников несколькими способами. Например, привлечением сотрудников из других регионов, а также обучением молодых специалистов.

Валентин Голуб рассказал, почему рабочие профессии сейчас находятся в остром дефиците.

— Имидж рабочих профессий мы никак не улучшали. И сейчас столкнулись с тем, с чем столкнулись, — отметил он.

По его словам, сейчас в промышленности региона огромная нехватка токарей и фрезеровщиков.

— На данный момент токарь — это очень возрастная профессия. Так случилось потому, что в угоду перехода на станки с ЧПУ предприятия перестали заказывать у учебных заведений токарей и фрезеровщиков, — подчеркнул Валентин Голуб.

На данный момент завод приглашает заслуженных работников обратно, чтобы те обучали молодых работе на обычных станках. Средняя зарплата токаря и фрезеровщика на Чкаловском заводе сегодня составляет более 100 тыс, с учетом сверхурочки и работы в выходные. На заводе в среднем в день идет переработка в один час.

— У нас наметилась тенденция возвращения сотрудников, которые ушли за более высокой зарплатой в оборонку или в крупные холдинги. Выяснилось, что там действует система как поощрений, так и наказаний, и обещанную зарплату далеко не всегда можно получить, — сообщил редакции Infopro54 инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко.

Напомним, в начале сентября редакции Infopro54 стало известно, что с оборонных предприятий Новосибирска начали уходить сотрудники.

Этот тренд подтвердила и Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой:

— Главная причина — люди не выдерживают нагрузку. На предприятиях ОПК, чтобы получить желаемую зарплату, нужно очень сильно перерабатывать, — поясняла эксперт. —В целом население уже почувствовало вкус свободы, то есть гибридного графика, фриланса, удаленной работы, а на ремесленных позициях, на производстве это невозможно.

Ранее редакция сообщала о том, что в промышленности идет жесткая «охота за головами».