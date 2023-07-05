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Сын Василия Юрченко построит на предприятии, которое возглавляет отец, столовую

  • 05/07/2023, 19:04
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Сын Василия Юрченко построит на предприятии, которое возглавляет отец, столовую
Запуск проекта запланирован на конец октября 2023 года.

На территории АО «Бердский электромеханический завод» (БЭМЗ) организуют столовую общей площадью 1114 кв.м. Сообщение об этом опубликовано на сайте раскрытия информации и подписано гендиректором предприятия Василием Юрченко. Заказчиком проекта выступает АО «БЭМЗ», подрядчиком — ООО «Фудтех». Подрядчик должен запустить столовую в эксплуатацию до 30 октября 2023 года. За это завод заплатит 26,1 млн рублей.

В раскрытии информации подчеркивается, что у гендиректора есть личная заинтересованность в реализации проекта: единственный учредитель ООО «Фудтех» Алексей Юрченко является сыном Василия Юрченко. Сделка одобрена советом директоров АО «БЭМЗ» 4 июля.

Бердский электромеханический завод купила Авиакомпания S7

На «Бердском электромеханическом заводе» произошла глобальная смена акционеров

Напомним, в апреле на БЭМЗе произошла смена акционеров. Авиакомпания S7 консолидировала более 80% акций предприятия.

— Группа S7 приобрела «Бердский электромеханический завод» для производства, испытаний и сертификации недостающих авиационных деталей, — сообщал ТАСС со ссылкой на Василия Юрченко.

По данным Seldon.Basis, ООО «Фудтех» создано в мае 2023 года. Основным видом деятельности компании является «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Уставный капитал — 10 тыс рублей. Директор — Екатерина Кудасова. Она также является директором ООО «Вкусная еда» (Москва).

Ранее редакция сообщала о том, что в промышленном парке «Новосиб» появится гостиница

Фото: pixabay.com — cattalin

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Фудтех Екатерина Кудасова Вкусная еда Василий Юрченко БЭМЗ Бердский электромеханический завод


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