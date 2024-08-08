Владелец клуба «Клетка» с тюремным антуражем напророчил свою судьбу и оказался в СИЗО

Воровская романтика и креатив в бизнесе обернулись для тогучинского предпринимателя Дениса Н. реальным криминальным будущим.

Несколько лет назад мужчина открыл необычный бар-ресторан «Клетка» в городе Тогучине. На первый взгляд это было вполне обычное заведение, но вот внутреннее убранство помещения поражало своей атмосферой.

Столики для посетителей располагались в настоящей клетке. Посетителям предлагалось присесть на «шконки», расстелив матрац. Заказы подавали в соответствующей посуде.

― Контингент там был весь блатной и воровской, из колонок играл шансон. Не для каждого подходит такое место. Но посетители там всегда были. Чаще всего — друзья хозяина,― рассказали Infopro54 тогучинцы.

Денис с наслаждением снимал из своей «Клетки» ролики для социальных сетей и, можно сказать, что сам напророчил свою судьбу.

Первый звоночек прозвучал год назад. В «Клетке» между Денисом и посетителями бара произошел конфликт. Оппонентами стали местный участковый и его знакомые. Очевидцы утверждают, что слышали выстрелы.

После произошедшего обе стороны потасовки написали друг на друга заявления в полицию. В последствии участковый лишился работы. Точку в этом деле о сих пор не поставили, идут разбирательства.

Предприниматель из-за возникших трудностей решил закрыть свой пророческий ресторан. Он арендовал помещение в центре города и открыл другое кафе, но уже без названия. Впрочем, репутация у нового заведения тоже оказалась сомнительной. Жители близлежащих домов начали бесконечно жаловаться на громкую музыку, крик, шум и подозрительных посетителей заведения, которые пугали своим видом пенсионерок и детей.

Из «Клетки» в клетку

Но за решеткой коммерсант, который был привержен воровской романтике, оказался совсем по другому поводу.

После громкого ДТП с подростками на мопеде в Тогучине, где за рулем Лексуса оказался друг Дениса мигрант-мажор Эдик, областные правоохранители начали поднимать все происшествия с участием виновника аварии. И вдруг на свет вышла июньская история об очередном конфликте в заведении общепита под названием «Жасмин».

Опять стрельба и новые потерпевшие. Только на этот раз Эдик с друзьями действовали слишком дерзко. Они угрожали потерпевшим, их семьям и уверенно заявляли, что прокурор вынесет отказ в возбуждении уголовного дела. Так и вышло. А когда в город с проверками приехали силовики более высокого ранга, то участников потасовки сразу взяли в оборот.

Эдика и предпринимателя Дениса, а также третьего подозреваемого арестовали на два месяца.

― В ходе расследования уголовного дела установлено, что 2 июня 2024 года в ночное время, Гаршин, Амиров, Недосекин, и неустановленные лица, находясь у кафе «Жасмин», расположенного по адресу: ул. Островского, д. 2 «б» г. Тогучин Новосибирской области, являющегося общественным местом, грубо нарушая общественный порядок, под надуманным предлогом, целенаправленно спровоцировали с потерпевшими конфликт, в ходе которого применив неустановленные предметы, используемые в качестве оружия, причинили потерпевшим телесные повреждения различной степени тяжести. Потерпевшие были доставлены в районную больницу, ― официально сообщает судебный департамент Новосибирской области.

Теперь у коммерсанта будет возможность оценить обстановку и антураж настоящего СИЗО. Возможно, что после его освобождения, заведение снова распахнет двери для посетителей и там появятся еще более реалистичные детали.