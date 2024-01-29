Более 50 экс-мигрантов поставлены на воинский учет в Сибири

Больше 50 бывших мигрантов поставлены на воинский учет в Алтайском крае.

— С ноября 2023 года, на территории Алтайского края установлено свыше 50 бывших мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, — говорится в сообщении военно-следственного отдела по Барнаульскому гарнизону.

Отдельно отмечается, что те, кто моложе 27 лет, будут проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил России, а остальным будет предложен контракт.

— Подобные рейды будут продолжены, — отметили в сообщении.

Напомним, что восемь мигрантов в этом году уже встали на воинский учет в Новосибирске. Они были направлены в военкоматы по месту жительства.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрантов, получивших гражданство, в Новосибирске приглашают служить по контракту.