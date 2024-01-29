Более 50 экс-мигрантов поставлены на воинский учет в Сибири

Больше 50 бывших мигрантов поставлены на воинский учет в Алтайском крае.
— С ноября 2023 года, на территории Алтайского края установлено свыше 50 бывших мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, — говорится в сообщении военно-следственного отдела по Барнаульскому гарнизону.
Отдельно отмечается, что те, кто моложе 27 лет, будут проходить срочную службу в рядах Вооруженных сил России, а остальным будет предложен контракт.
— Подобные рейды будут продолжены, — отметили в сообщении.
Напомним, что восемь мигрантов в этом году уже встали на воинский учет в Новосибирске. Они были направлены в военкоматы по месту жительства.
Ранее редакция сообщала о том, что мигрантов, получивших гражданство, в Новосибирске приглашают служить по контракту.
Фото: Freepik — nikitabuida
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru